Addio ai fendinebbia? Perché potrebbero sparire

Sì, quel simbolo dell’automobilismo sportivo degli anni ’50 è quasi scomparso. Questo accessorio sarà infatti presto relegato nella pattumiera della storia dell’industria automobilistica. I fendinebbia sono diventati un’appendice automatica non necessaria nel 2022. Questo perché, con l’avvento di una tecnologia di illuminazione superiore, non sono più necessari.

Il direttore del design europeo di Ford, Amko Leenharts, ha dichiarato ad esempio che le nuove luci di curva con la tecnologia LED li rendono ormai obsoleti. “Nella maggior parte dei nostri prodotti europei“, ha detto “non ci sono più. Se hai le luci di curva, allora non hai bisogno dei fendinebbia”.

Luci di curva

Nello specifico, per chi non lo sapesse, le luci di curva sono una nuova tecnologia che regola la direzione dei fari in base all’angolo di sterzata e alla velocità dell’auto. Questa tecnologia illumina una parte maggiore della strada, eliminando la necessità di illuminazione accessoria. Al momento sono presenti sulla maggior parte delle auto di fascia premium e di lusso.

Fari adattivi (ADB)

La nuova Ford Mustang, ad esempio, già non ha fendinebbia. E, naturalmente, con i LED viene migliorata la visibilità con una grande riduzione del consumo energetico. Ciò grazie ai fari abbaglianti adattivi (ADB), noti anche come “fari intelligenti” che attivano e disattivano gli abbaglianti automaticamente a seconda delle esigenze e senza infastidire gli altri automobilisti.

In questo caso le piccole persiane all’interno dei fari a LED sono regolate dall’input del guidatore. Poiché la luce abbagliante è sempre accesa, gli otturatori bloccano parte del raggio e lo dirigono verso il basso per le normali condizioni di guida. Gli stessi otturatori si abbassano quando si accendono gli abbaglianti e ciò consente il passaggio dell’intera quantità di luce. Ciò che distingue questa tecnologia dall’illuminazione ADB è l’adattamento alla visuale del guidatore.

Ma scompariranno del tutto?

Ma gli appassionati dei fendinebbia in realtà non lo sono per la loro funzione… ma più che altro per l’estetica. E propio per questo motivo potremmo anche continuare a vederli, ma probabilmente faranno parte delle luci di marcia e non funzioneranno come fendinebbia. D’altra parte ci sono gli amanti del design minimalista, che invece preferiscono sempre meno elementi estetici e superfici più pulite. Vedremo chi l’avrà vinta…