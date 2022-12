Ford GT Mk IV: la serie limitata per l’addio

Dopo diversi anni sul mercato la terza generazione della Ford GT saluta con un’edizione speciale e limitata, pensata esclusivamente per l’uso in circuito: la nuova Ford GT Mk IV.

In onore a Le Mans

Un modello come questo merita un addio in grande stile ed è quello che ha fatto Ford, realizzando un’edizione speciale della super car limitata a 67 esemplari, cifra che fa riferimento al titolo alla 24 Ore di Le Mans del 1967. Ognuna delle 67 unità ha un prezzo di 1,7 milioni di euro, tasse escluse.

L’addio definitivo alla Ford GT

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, ha dichiarato:

“la GT Mk IV originale non si risparmiò, offrendo le massime prestazioni in pista, e questa nuova versione offre la stessa impostazione. Con un livello ancora più alto di ingegneria e prestazioni da corsa, oltre a una nuovissima carrozzeria in fibra di carbonio, tanto funzionale quanto accattivante. La nuova Mk IV è l’addio definitivo alla supercar di terza generazione.”

Design e aerodinamica

Per sviluppare questa Ford GT Mk IV, il marchio dell’Ovale Blu ha svolto un lavoro considerevole, perfezionando la formula della vettura e dandole prestazioni ancora maggiori. Presenta importanti cambiamenti nel design e nell’aerodinamica, attraverso fari ridisegnati con una firma a LED più sottile, nuove prese d’aria nella parte anteriore, passaruota allargati, pneumatici con coperture aerodinamiche e un diffusore posteriore più grande, proprio come lo spoiler.

Motore e telaio

Per quanto riguarda il motore, viene mantenuto il monoblocco V6 EcoBoost, ma modificato per passare dai 669 CV che eroga il modello di serie, a 800 CV. Il motore è abbinato ad un cambio “da competizione” che trasmette tutta la potenza alle ruote posteriori. L’assetto del telaio è stato calibrato ad hoc per questa versione speciale, con sospensioni Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV) e un passo maggiorato.

Solo per clienti selezionati

Ford accetta già ordini per la nuova Ford GT Mk IV sul suo sito Web, ma gli acquirenti selezionati per l’acquisto dell’auto non riceveranno alcuna notifica fino al primo trimestre del 2023. Le consegne sono invece previste per la prossima primavera.