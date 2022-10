Ford GT LM: il tributo a Le Mans

Ford ha annunciato quale sarà la prossima edizione speciale ad essere lanciata sul mercato e coinvolgerà uno uno dei suoi modelli più radicali, la Ford GT. L’edizione speciale, denominata LM 2022, commemora le vittorie a Le Mans dell’auto da corsa nordamericana nel 2016 e lo storico triplo podio del 1966. La nuova Ford GT LM sarà una versione molto esclusiva, dal momento che verranno prodotte solo 20 unità che attireranno l’attenzione di tutti i collezionisti.

Ford GT LM: carrozzeria in fibra di carbonio

La carrozzeria della Ford GT LM 2022 è in fibra di carbonio laccata con vernice esterna Liquid Silver, ottenendo un’esclusiva finitura rossa o blu, in onore del design esterno della Ford GT n. 68 che ha la gara di Le Mans. I clienti potranno infatti scegliere tra fibra di carbonio colorata in rosso o in blu, per enfatizzare l’aerodinamica inferiore della supercar. Questa tinta può essere applicata allo splitter anteriore, ai paraurti laterali e alle porte, nonché alla griglia, agli specchietti e al diffusore posteriore.

Ruote e scarico personalizzati

La silhouette laterale è caratterizzata dalle ruote in fibra di carbonio lucida e hanno una dimensione di 20 pollici con i corrispondenti dettagli rossi o blu all’interno. I dadi centrali sono in titanio e le pinze dei freni, che sono del marchio Brembo, sono laccate di nero. Un’altra caratteristica esclusiva è il doppio scarico in titanio stampato in 3D con un design a ciclone all’interno dei terminali, che strizza l’occhio al motore EcoBoost biturbo da 660 CV.

Gli interni della Ford GT LM speciale

Essendo una versione speciale sfoggia naturalmente anche dettagli unici. In questo caso all’interno troviamo i sedili in fibra di carbonio rivestiti in Alcantara, con il sedile del guidatore in tinta rosso o blu e il sedile del passeggero in Ebony con cuciture in tinta con il sedile del passeggero. Il cruscotto infine è rivestito in pelle Ebony e Alcantara, come i montanti.

E se questa edizione speciale LM 2022 rende omaggio ai trionfi del marchio nella mitica corsa, doveva pur avere qualcosa in comune con essa. Da quest’ultima è stato smontato e ridotto in polvere l’albero motore dal quale è stata ricavata una lega unica che è stata utilizzata per stampare in 3D il badge del cruscotto che compare su ciascuna delle 20 supercar dell’edizione speciale.

Questa Ford GT LM 2022 si unisce alla celebrazione dei momenti storici della supercar nella storia del motorsport, inclusi, ovviamente, i suoi titoli alla leggendaria gara di Le Mans. In totale, la serie comprende 8 supercar in edizione ultra limitata.