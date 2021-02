Ford GT by Mansory: la supercar raggiunge quota 700 CV

Il noto elaboratore internazionale Mansory è tornato in piena fase creativa, dopo la sua recente creazione basata sulla già potentissima Audi RSQ8 è infatti pronto a regalare agli amanti del genere una “bomba” ancora più esplosiva. Stiamo parlando della Ford GT, massima espressione della sportività “made in USA”, trasformata per l’occasione dal preparatore teutonico in un bolide farcito di fibra di carbonio, in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV.

Kit aerodinamico in carbonio

La livrea esterna di colore nero esalta il nuovo kit estetico-aerodinamico realizzato completamente in fibra di carbonio, così come la suggestiva linea rossa che corre al centro della vettura. Di quest’ultimo colore anche i badge Mansory che impreziosiscono le minigonne laterali e l’enorme ala installato sulla coda dell’auto. Il kit in fibra di carbonio comprende anche passaruota allargati di 5 centimetri, prese d’aria supplementari sul tetto, cornici dei proiettori inediti e un diffusore posteriore completamente nuovo che ingloba un terminale di scarico con tre uscite. Completano l’effetto scenico un set di cerchi forgiati da 21 pollici. L’aspetto “dark” degli esterni viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo dal carattere “racing” dove picca l’accostamento bicolore del corpo vettura, impreziosito da rivestimenti in Alcantara.

Cuore da 700 Cv

A ridosso dei sedili troviamo il compatto e potentissimo V6 biturbo da 3.5 litri, opportunatamente potenziato di 53 CV e 95 Nm, grazie a delle specifiche modifiche. Il risultato ottenuto da Mansory per la GT è pari ad qun totale di 700 CV e una coppia massima di 840 Nm.