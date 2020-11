Audi RS Q8 by Mansory

Di Junio Gulinelli giovedì 19 novembre 2020

Body-kit aerodinamico e tanti cavalli in più per la maxi SUV sportiva di Ingolstadt





Durante quest’anno l'Audi RS Q8 si è dimostrata un'ottima base per diversi Tuning interessanti, a partire da quelli di ABT, uno dei quali aveva elevato la potenza della versione RS fino a 740 CV. Ora è la volta di Mansory che, dopo il progetto di successo su base RS6 svelato lo scorso marzo, ha svelato ora la sua re-interpretazione della maxi-SUV sportiva dei Quattro Anelli.

A partire dagli esterni, Mansory da alla RS Q8 un design speciale, ma soprattutto ne migliora l’aerodinamica con una gran quantità di appendici realizzate in fibra di carbonio. Questo kit comprende un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria più grandi e piccole alette laterali nella parte inferiore. Non mancano dettagli, sempre in fibra di carbonio, come la cornice della griglia single frame; mentre nella parte alta del frontale troviamo un nuovo cofano anch'esso realizzato in carbonio e con due prese d'aria al centro.

Con lo stesso materiale ultra-leggero sono state realizzate anche le calotte degli specchietti retrovisori, le prese d’aria laterali e le nuove minigonne più prominenti. I passaruota sono stati allargati e ospitano ruote immense con cerchi da 24 pollici. Proprio i passaruota posteriori si uniscono all'elaborato diffusore, anch'esso in fibra di carbonio, per finire con uno spoiler dal nuovo design. Il colore scelto per la carrozzeria della Mansory RS Q8 è un Deep Black con una linea rossa che attraversa tutto il body, colore che adorna anche le alette del diffusore posteriore con una linea sottile.

L’abitacolo è stato modificato con moderazione, per non tradire il DNA Audi, con una serie di modanature in fibra di carbonio sul cruscotto, sulla console centrale, sul volante e sui pannelli delle porte. Anche i sedili mantengono il design originale ma in questo caso sfoggiano cuciture a contrasto in rosso e il logo Mansory sugli schienali dei sedili anteriori.

Per quanto riguarda la meccanica, infine, sfruttando i miglioramenti apportati alla RS6, la RS Q8 di Mansory riceve un aggiornamento della centralina del suo motore V8 biturbo e un nuovo sistema di scarico, che serve per aumentare la potenza fino a circa 780 CV, con una coppia di 1.000 Nm. 80 CV in più rispetto al modello di serie e 40 CV in più rispetto alla preparazione effettuata da ABT. In questo modo, la Mansory RSQ8 scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km / h.