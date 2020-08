Lesage Motors: in arrivo il primo modello 01

Di Dario Montrone mercoledì 12 agosto 2020

Ecco le prime anticipazioni ufficiali della Lesage Motors 01, inedita spider in stile retrò che sarà proposta anche nella versione elettrica



Il prossimo mese di settembre sarà svelata la nuova Lesage Motors 01, inedita spider francese in stile retrò che sarà prodotta e commercializzata nel corso del 2021. Le dimensioni saranno molto contenute, dato che la vettura misurerà 360 cm in lunghezza, 176 cm in larghezza, 123 cm in altezza e 245 cm nel passo. La nuova Lesage Motors 01 sarà disponibile nella versione 01T con il motore a benzina 1.2 PureTech Turbo da 155 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, abbinato al cambio meccanico a sei marce, nonché condiviso con le SUV di piccole dimensioni Peugeot 2008 e DS 3 Crossback. Grazie alla massa di soli 650 kg, accelererà da 0 a 100 in 6,5 secondi, mentre la velocità massima sarà limitata elettronicamente a 170 km/h.

Inoltre, la gamma della nuova Lesage Motors 01 comprenderà anche la declinazione 01E a propulsione elettrica da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima, come le utilitarie Peugeot e-208 e Opel Corsa-e. Il pacco delle batterie da 50 kWh garantirà l'autonomia massima di 340 km, ma influirà sul peso che ammonterà a 950 kg. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 150 km/h anch'essa limitata elettronicamente, accelerando da 0 a 100 in 7,5 secondi. A livello di prezzi, la Lesage Motors 01 costerà circa 65.000 euro nella configurazione 01T, oppure all'incirca 75.000 euro come modello 01E a propulsione elettrica. La dotazione di serie, invece, sarà completa di sedili riscaldabili e parabrezza anch'esso riscaldabile.

Tutte le evoluzioni per il futuro

La nuova Lesage Motors 01 sarà prodotta - a livello artigianale - solo in 100 unità numerati all'anno, equamente suddivisi tra le versioni 01T e 01E. Ogni esemplare, ovviamente, sarà ampiamente personalizzabile. Nel corso del 2023 è già previsto l'aggiornamento della Lesage Motors 01 con l'introduzione di altre declinazioni, mentre la gamma del neonato piccolo costruttore transalpino sarà ampliata anche ai modelli 02 e Buggy.