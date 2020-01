BMW Serie 6: allo studio il ritorno come anti Porsche 911?

Di Dario Montrone martedì 21 gennaio 2020

La nuova BMW Serie 6, assieme alla Serie 8, rappresenterà la massima sportività del costruttore bavarese, in attesa della supercar M9.



Nonostante il debutto della sostituta Serie 8, la sportiva BMW Serie 6 potrebbe tornare in futuro per fare concorrenza diretta alla Porsche 911, nonché alla Mercedes-AMG GT. Il costruttore bavarese continuerà così a puntare sulla sportività, dato che dopo le nuove Serie 8 e Z4 è prevista anche l'introduzione della seconda generazione per la Serie 4.

Se dovesse ricevere il via libera definitivo, la gamma della nuova BMW Serie 6 non resterà limitata certamente alla sola variante coupé. Infatti, potrebbero debuttare anche la variante scoperta come Serie 6 Cabrio o Roadster e il modello M6 ad alte prestazioni, senza dimenticare l'ipotetica Gran Coupé per competere direttamente con le sportive berline coupé Porsche Panamera e Mercedes-AMG GT4.

Attualmente, sopravvive solo la BMW Serie 6 Gran Turismo, sostituta della precedente Serie 5 GT, ma già destinata all'oblio. Oltre alla rediviva Serie 6, in futuro dovrebbe essere introdotta anche la supercar BMW M9, ovvero la sostituta della i8 che rappresenterà anche l'erede della storica M1 e la versione di serie della concept car Vision M Next esposta lo scorso anno all'evento aziendale BMW Next 2019.