La 1000 Miglia 2023 cambia percorso: tutte le novità

La 1000 Miglia 2023 allunga la durata: la rievocazione storica della mitica “Freccia Rossa“, infatti, partirà da Brescia il 13 giugno per farvi ritorno il 17 giugno, dopo aver raggiunto Roma. Crescono a cinque le giornate dell’evento: dal martedì al sabato. Non è l’unica novità portata in dote dalla prossima edizione dell’evento, che cambia format ed altro ancora.

Lunghezza irrituale

Il percorso si spinge a quota 2.180 chilometri, contro i circa 1.600 tradizionali. Da quando si svolge la regolarità storica, che ha preso le mosse nel 1977, non si era mai vista una cosa del genere. Forse si vogliono creare nuovi stimoli ed altri spunti di interesse per i partecipanti all’evento, nato per onorare il ricordo della mitica gara stradale andata in scena dal 1927 al 1957.

Altre novità della 1000 Miglia 2023

La corsa “più bella del mondo” rinnova quindi la pelle, cercando di custodire il suo spirito. Nell’aggiornata trama, sono previsti degli appuntamenti inediti. Alle diverse attività che, a partire dalle date precedenti, interesseranno Brescia, si aggiungeranno il passaggio in Piemonte, nella quarta giornata, e da Milano, che ospiterà l’ultima notte di gara, con un controllo a timbro in Piazza Duomo, la visita del comando dell’Aeronautica Militare di Piazzale Novelli e il passaggio da City Life. Qui i partecipanti potranno ammirare i grattacieli all’avanguardia, i negozi alla moda e i ristoranti internazionali del noto quartiere.

Anche Bergamo nel programma

Nel corso della tappa finale del 17 giugno, la 1000 Miglia transiterà, per la prima volta, anche da Bergamo, Capitale della Cultura 2023 insieme a Brescia. In quest’ultima città, come da tradizione, si concluderà la gara, su un circuito cittadino, prima della passerella finale in viale Venezia. Sempre a Brescia si svolgerà la 1000 Miglia The Night, la notte bianca della “Freccia Rossa”, con l’arrivederci al 2024, per un’altra edizione dell’evento. Da segnalare, fra le altre cose, l’imminente nascita della Fondazione 1000 Miglia.