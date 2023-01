Yangwang U9, l’elettrica cinese che sfida Tesla e Porsche

BYD (Build Your Dream), settimo “car player” cinese, offirà nell’ampia offensiva di modelli che lancerà nel prossimo futuro in Cina e in Europa anche la nuova ed ambiziosa supercar 100% elettrica Yangwang U9, pronta a sfidare colossi del calibro di Tesla e Porsche. Subito dopo aver svelato il Yangwang U8, tecnologico 4×4 elettrico da oltre 1.000 CV, BYD ha quindi presentato la nuova Yangwang U9, vettura che si distingue per un design decisamente coinvolgente e per le sue prestazioni di altissimo livello, in grado di impensierire i bolidi occidentali ben più blasonati.

Yangwang U9: quattro motori elettrici e 1100 CV

La vettura può contare su un powertrain 100% elettrico composto da quattro motori singoli, installati ognuno su ogni ruota. La potenza di ogni singolo motore è di circa 300 CV, mentre quella complessiva raggiunge il picco di circa 1100 CV. Le quattro unità elettriche possono gestire potenza e coppia singolarmente, modulando elettronicamente la trazione. Grazie a questo sistema, la vettura può girare in cerchio sul posto, proprio come se fosse un carrarmato. Secondo le prime indiscrezioni, la Yangwang U9 dovrebbe bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, mentre non sono stati comunicati i dati relativi alla velocità massima e all’autonomia fornita dalle batterie Blade Batteries al litio-ferro-fosfato (LFP).

Design “europeo”

Dal punto di vista estetico, la U9 strizza l’occhio ai gusti europei, sfoggiando un design moderno e accattivante, definito dallo stesso Costruttore asiatico come una “Porta del tempo e dello spazio“. Osservando le linee della vettura è possibile apprezzare alcune similitudini che richiamano le ultime supercar europee, prima fra tutte le McLaren. La zona anteriore è dominata dai grandi proiettori a LED che sfoggiano una forma di boomerang e si collegano in un unico elemento con il paraurti anteriore. La vista posteriore vanta invece una striscia LED orizzontale che percorre tutta la larghezza dell’auto e si abbina ad un piccolo spoiler superiore. Non mancano vistose feritoie che distinguono cofano e parti laterali, mentre il tetto è in nero lucido in contrasto con il resto della carrozzeria.

Prezzo

La Yangwang U9 sarà venduta nel mercato interno ad un prezzo di un milione di Yuan (circa 150mila euro secondo il cambio attuale), mentre per conoscere il listino dedicato all’Europa bisognerà pazientare ancora un po’.