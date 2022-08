Porsche Taycan Turbo S: record elettrico al Nurburgring [Video]

La Porsche Taycan Turbo S ha messo a segno il nuovo record per auto elettriche di serie sul circuito del Nurburgring, facendo meglio della ben più potente Tesla Model S Plaid. Il modello tedesco ha coperto gli oltre 20.8 chilometri della Nordschleife (anello nord) in 7’33″35, con un vantaggio di oltre 2 secondi sull’auto a batterie di Elon Musk. Al volante della sportiva di Stoccarda, il pilota collaudatore Lars Kerns, che ne ha sfruttato al meglio il potenziale.

Battuta la rivale statunitense

La Tesla Model S Plaid aveva chiuso un giro dello stesso tracciato in 7’35″58, nel settembre 2021, con un allestimento specifico dei prototipi e senza omologazione ufficiale del tempo. Ora è stata costretta a cedere lo scettro alla rivale tedesca, in configurazione standard. Uniche modifiche, rispetto al modello di serie, il roll-bar di sicurezza, i sedili racing e le cinture da corsa. Bisogna dire, però, che la Porsche Taycan Turbo S protagonista della straordinaria impresa al Nurburgring era dotata del nuovo nuovo Performance kit, disponibile per i clienti degli esemplari prodotti dal mese di luglio di quest’anno (Model Year 2023).

Il nuovo step della Porsche Taycan Turbo S

Il pacchetto, come ci ricordano i colleghi di Carscoops, include ruote in stile RS Spyder da 21 pollici con pneumatici Pirelli P Zero Corsa e un aggiornamento del Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), per sfruttare in modo ottimale la maggiore aderenza delle mescole orientate all’uso in pista. Nessun trucco, quindi, da parte della casa tedesca, per strappare il crono di riferimento della Nordschleife, per quanto riguarda le auto elettriche.

Un’auto di eccellenti doti dinamiche

Ricordiamo che la Porsche Taycan Turbo S gode della spinta di un sistema propulsivo capace di erogare una potenza massima di 761 cavalli. Questi potrebbero sembrare pochi rispetto ai 1020 messi sul piatto dalla Tesla Model S Plaid, ma bastano a farle vincere la sfida del Nurburgring. Segno di una finezza caratteriale migliore e dell’eccellenza del know-how ingegneristico di Porsche. A voi il video del record.