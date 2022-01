La Porsche Taycan Turbo S è la nuova safety car della Formula E

Passaggio di testimone in Formula E, dove la safety car da questa stagione non sarà più una vettura del Gruppo BMW, ormai fuori dalla serie in cui rimane come motorista, ma una Porsche Taycan, nello specifico una Turbo S, che prende il posto della MINI elettrica indossando il lampeggiante d’ordinanza.

Si veste da pista ed ha una livrea che favorisce l’inclusione

Oltre alla luce supplementare sul tetto, la Taycan in questione presenta il roll-bar interno, i sedili da corsa con cinture di sicurezza a 6 punti, ed una livrea pensata per richiamare al tema dell’inclusione prendendo spunto dai colori della categoria. Infatti, inserti colorati si inseriscono tra il bianco, il blu, ed il celeste.

La potenza rimane quella spaventosa del modello di serie, che può vantare ben 560 kW, scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, e tocca i 260 km/h di velocità massima. Dopo averla guidata di recente, la variante puramente stradale della sportiva elettrica tedesca, ci ha sorpreso per quanto può essere performante in ripresa ed in accelerazione, e per come riesce a tenere a bada la sua massa importante.

E’ la prima supercar elettrica della categoria

La Taycan rappresenta un salto in avanti da parte delle elettriche pure, ed anche tra le safety car della Formula E, visto che è la prima supercar elettrica a debuttare nella categoria. Infatti, la BMW i8 era una plug-in hybrid, mentre la MINI anche se accattivante, era una sportiva elettrica di segmento B.

In precedenza c’è stata la Jaguar i-Pace, ma si trattava di un SUV, seppur realizzato in chiave dinamica. La Porsche inoltre, rafforza la sua presenza nel campionato dedicato alle monoposto sostenibili in cui milita da 2 stagioni.