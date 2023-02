Le XPeng P7 e G9 sbarcano in Europa: prezzi e caratteristiche

Sebbene XPeng non abbia concluso il 2022 come si aspettava in termini di vendite, i suoi piani non si fermano. L’offensiva di prodotto del marchio cinese sta crescendo tanto quanto i mercati target. E l’Europa è diventata un campo di battaglia molto attraente per i marchi asiatici. Per questo le nuove XPeng P7 e G9 sono già disponibili nei primi Paesi del Vecchio Continente: Norvegia, Svezia, Olanda e Danimarca. Gli ordini sono già aperti per cercare di aggiungere vendite e, soprattutto, toglierle al grande leader del mercato: Tesla. Le consegne dovrebbero iniziare entro l’estate.

XPeng P7 caratteristiche e prezzi per l’Europa

La XPeng P7 è stata la prima auto XPeng ad arrivare in Europa. Le prime unità in mano ai clienti circolano da fine 2021, ma è adesso che lo sbarco avviene in più Paesi e con un’offerta rinnovata e più economica. È il modello più popolare del marchio, con oltre 100.000 unità prodotte da quando è stato introdotto tre anni fa. Le sue ottime qualità la dicono lunga e ora, grazie alle versioni access, il prezzo diventa uno dei suoi punti ti forti.

Con 4,88 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza, l’XPeng P7 è praticamente identica, per dimensioni, alla Tesla Model 3, il modello più venduto della categoria in Europa. La gamma si articola in tre diverse versioni: P7 Long Range, P7 Performance e P7 Wing (con porte ad ala di gabbiano). I motori hanno una potenza che oscilla tra i 266 e i 430 cavalli. Grazie a una nuova batteria da 80 kWh di capacità netta, inoltre, le varie versioni hanno autonomie omologate nel ciclo WLTP tra i 470 e i 530 chilometri. Il mercato dove è più economica è in Norvegia, dove ha un prezzo minimo di 40.300 euro. La Danimarca è invece il Paese dove a il prezzo più cario: 53.750 euro.

XPeng G9 caratteristiche e prezzi per l’Europa

La vera novità è l’arrivo dell’XPeng G9, un D-SUV destinato a confrontarsi con altri importanti modelli, principalmente la Tesla Model Y. Lungo 4,89 metri, largo 1,94 e alto 1,68, offre un passo di 3 metri con una cabina generosa per un massimo di cinque passeggeri e un volume di carico compreso tra 660 e 1.576 litri. Considerato il fiore all’occhiello della flotta, il G9 presenta sistemi avanzati di guida autonoma di seconda generazione chiamati XNGP. Si distingue principalmente per l’incorporazione di un radar LiDAR montato sulla piattaforma X-EEA 3.0m, che tra l’altro offre fino a 300 kW di potenza di ricarica.

A livello di offerta, l’XPeng G9 ha tre diverse versioni: G9 RWD Standard Range, G9 RWD Long Range e G9 Performance AWD. Sebbene la versione con autonomia standard non abbia ancora annunciato i suoi dati prestazionali, la potenza è compresa tra 313 e 551 cavalli. la G9 Standard Range ha una batteria da 78 kWh, mentre i modelli Long Range e Performance hanno una batteria al litio di grandi dimensioni con una capacità lorda di 98 kWh che le consente di garantire un’autonomia omologata WLTP fino a 570 chilometri. Il suo prezzo è leggermente superiore a quello della Model Y. La Norvegia è ancora una volta il Paese più economico con un prezzo di partenza di 45.800 euro, mentre in Danimarca la stessa unità vale 64.500 euro.