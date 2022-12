La Tesla Model Y si trasforma in un fuoristrada per andare ovunque

Se pensate che Tesla siano esclusivamente delle potenti auto elettriche buone solo per circolare sulle strade asfaltate l’ultima creazione su base Tesla Model Y realizzata dal preparatore Delta4x4 vi farà ricredere immediatamente.

La Tesla Model Y diventa off-road

L’elaboratore tedesco ha infatti “stravolto” il SUV a zero emissioni della Casa Californiana per estrapolare il potenziale off-road che si nasconde in questo modello, ora pronto ad affrontare intemperie, percorsi in fuoristrada e situazione difficili in tutta scioltezza. Delta4x4 ovviamente non è nuovo a questo tipo di trasformazioni, infatti la sua officina ha dato vita ad elaborazioni off-road decisamente particolari, basati su modelli di un certo spessore come Mercedes Classe G e Rolls-Royce Cullinan.

Tesla Model Y: assetto rialzato e passaruota più larghi

La Model Y di Delta4x4 è stata equipaggiata con assetto rialzato di 35 mm che ha portato l’altezza da terra fino a quota 22 cm. Anche i passaruota sono stati allargati di 6 cm in modo che potessero ospitare gli enormi pneumatici Continental Cross Contact ATR che misurano 265/45 R20 e sono dotati di tasselli per i percorsi più impervi.

Un kit davvero completo

Il kit estetico include anche luci LED quattro luci LED supplementari, mentre sul tetto trova posto un ampio portapacchi capace di ospitare attrezzi e dotazioni utili per avventure outdoor. Probabilmente il nuovo kit estetico influirà negativamente sull’autonomia della vettura, ma siamo sicuri che il gioco valga la candela vista l’ottimo risultato finale.

I prezzi

Passando al capitolo prezzi, il costo dei singoli componenti che hanno dato vita alla Model Y di Delta4x4 sono i seguenti: le sospensioni sono proposte a 900 euro, per i pneumatici e la ruota di scorta c vogliono invece 4.500 euro. Se si scelgono le barre sul tetto bisogna spendere 2.900 euro, mentre le luci supplementari sul paraurti costano 1.800 euro.