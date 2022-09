Rolls-Royce Cullinan by Novitec: in vendita a 800.000 euro

Se parliamo di SUV di lusso, probabilmente uno dei primi che ci salta alla mente è l’esclusivo modello a ruote alte del prestigioso marchio inglese Rolls-Royce, la Cullinan. E se non fosse un modello già abbastanza inaccessibile, per il suo prezzo da nababbi, sono presenti sul mercato delle elaborazioni che ne raddoppiano praticamente il valore: è il caso della Rolls-Royce Cullinan by Novitec ora in vendita presso un dealer in Germania. Nello specifico si tratta di un esemplare “usato”, con appena 100 km percorsi, proposto dalla concessionaria tedesca Hollman.

Carreggiata più ampia e livrea bicolore

Grazie al body-kit estetico il tuning della Cullinan aumenta la carreggiata del SUV britannico di ben 10 cm all’avantreno e 12 cm al retrotreno che raggiunge una larghezza massima di 212 cm.

La carrozzeria è l’elemento che più spicca, per la sua verniciatura bicolore Salamanca Blue e White Metalliuc. Si fanno notare anche i giganteschi cerchi in lega Novitec Spofec da 24 pollici di diametro.

Rolls-Royce Cullinan by Novitec: interni di lusso

Dentro la Rolls-Royce Cullinan di Novitec sfoggia tappezzerie con rivestimenti in pelle blu e Cashmere Grey, mentre il tetto mantiene la solita spettacolare grafica a cielo stellato. Dietro i passeggeri possono godere dei gadget di lusso più svariati, dai tablet per godersi un film durante il viaggio, al portabicchieri e champagne per un lussuoso aperitivo.

Rolls-Royce Cullinan by Novitec: Upgrade meccanico per il V12

Novitec ha approfittato per metter emano anche al mastodontico V12 da 6,7 litri di questa versione Black Badge portandolo alla potenza massima di 707 CV (+107 CV) e 1.060 Nm di coppia. L’upgrade meccanico comprende la riprogrammazione della centralina e un sistema di scarico sportivo per un sound più avvolgente. Come risultato la CUllinan di Novitec vanta prestazioni migliorate rispetto al modello di serie, con lo scatto 0-100 che passa da 5,2 a 4,6 secondi.

Il costo di questo tuning? Novitec vende la sua Cullinan a 800.000 euro.