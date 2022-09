Rolls-Royce Cullinan by Novitec: le immagini

Se parliamo di SUV di lusso, probabilmente uno dei primi che ci salta alla mente è l’esclusivo modello a ruote alte del prestigioso marchio inglese Rolls-Royce, la Cullinan. E se non fosse un modello già abbastanza inaccessibile, per il suo prezzo da nababbo, ora il preparatore tedesco ne raddoppia praticamente il valore con il suo tuning, l’inedita Rolls-Royce Cullinan by Novitec. Nello specifico si tratta di un esemplare usato, con appena 100 km percorsi, della SUV d’Oltremanica, in vendita nella concessionaria tedesca Hollman e proposto a un prezzo che praticamente moltiplica per due il valore del modello originale.