La Mercedes Classe G diventa un gatto delle nevi

La Mercedes Classe G è stata oggetto di molte attenzioni, nel corso degli anni, da parte dei tuner, ma l’interpretazione del modello fatta dallo specialista svizzero Delta 4×4 è forse la più singolare. Il robusto fuoristrada della “stella”, infatti, è stato trasformato in un gatto delle nevi.

Non lo ha voluto Santa Claus

La sua presentazione è avvenuta a poche settimane dal Natale. Questo potrebbe spingere alcuni ad ipotizzare che a commissionarlo sia stato quel vecchio coi capelli e con la barba bianca che porta i regali ai bambini nel mese di dicembre, ma non è così. A volere un mezzo del genere è stato un agronomo, che possiede uno chalet a 3 mila metri sul livello del mare.

Un tecnico molto avventuroso

Il facoltoso professionista, per non rischiare di rimanere isolato in caso di abbondanti nevicate, ma anche per affrontare più serenamente il tragitto verso la dimora montana, ha portato la sua G 500 dallo sviluppatore elvetico, chiedendo di farne un oggetto inarrestabile. Delta 4×4 ha interpretato alla lettera la sua richiesta, creando una specie di carro armato civile, in grado di superare qualsiasi insidia. Anche i 422 cavalli erogati dal motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata fanno la loro parte, per tirare fuori da ogni impaccio.

Mezzo fuori dagli schemi

Fa un certo effetto vedere una Mercedes Classe G con un sistema di cingoli. La loro presenza non fa neppure notare la superiore altezza da terra, di circa 20 centimetri. Gli interventi hanno trovato espressione anche in altri elementi del veicolo, ma passano quasi in sordina rispetto alla sostituzione delle ruote tradizionali. Il prezzo da sostenere per il tuning, il collaudo e l’omologazione di questo mostro per l’avventura estrema è stato addirittura superiore a quello dell’auto di partenza. Non ci voleva molto ad immaginarlo. Chi fosse interessato ad acquistare un mezzo del genere, sappia che quelli di Delta 4×4 sono pronti ad esaudire la richiesta.