Tesla Model 3 trasformata in un cingolato: è inarrestabile

Una Tesla Model 3 è stata trasformata in un mezzo cingolato, capace di affrontare i terreni più impervi, come se fosse un carro armato. A diffondere le immagini di questo mostro genetico, sul suo canale Instagram, ci ha pensato la stessa casa di Paolo Alto, abbinando gli scatti alla frase: “Fans make the darndest things” (I fan fanno le cose più dannate).

La seconda interpretazione sul tema

Non è la prima volta che l’auto elettrica di Elon Musk viene trasformata in un mezzo del genere. Poco più di un mese fa ci eravamo occupati di un altro esemplare sottoposto allo stesso trattamento. Qui, però, c’è un post del costruttore americano a parlare della trasformazione, anche se con un pugno di parole, da cui traspare quasi un senso di compiacimento per l’ardore di alcuni teslari.

Niente può fermarla…tranne la batteria scarica

La Tesla Model 3 usata per l’intervento chirurgico veste un abito animato da strisce arancioni e sprazzi di grigio scuro. Non sono questi dettagli, tuttavia, a catturare l’attenzione. La scena, infatti, è dominata dagli enormi cingoli che hanno preso il posto delle classiche quattro ruote. In questa veste, almeno in teoria, l’auto elettrica a stelle e strisce non dovrebbe poter raggiungere i centri storici, col rischio di danneggiarne la pavimentazione, ma dall’altra parte dell’Oceano tutto è possibile.

Una Tesla Model 3 fuori dagli schemi

Ancora una volta la fantasia e la voglia di stupire si sono spinti oltre i confini dell’immaginazione. Il risultato degli sforzi è una macchina folle e priva di senso, ma che fa scena e guadagna grande curiosità. In fondo, il tuning, in un certo numero di casi, punta proprio a questo, anche se qui si è forse esagerato. A mio avviso sarebbe meglio mettere le ali alla fantasia in altri ambiti. Per quanto riguarda la qualità del lavoro, gli interventi sono stati eseguiti a regola d’arte, da grandi professionisti del settore. Così configurata, la Tesla Model 3 sembra un veicolo rubato dalle scene di un film di azione statunitense. Ovviamente lo scatto felino da 0 a 100 km/h resta solo un ricordo. Non si può avere tutto dalla vita!