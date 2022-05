La Tesla diventa un cingolato da 6 tonnellate [Video]

Abbiamo visto tanti progetti folli, ma quello odierno, relativo alla trasformazione di una Tesla Model 3 in un mezzo cingolato, ci stupisce ugualmente. Mai ci eravamo imbattuti in un tuning così strano per un’auto elettrica. La voglia di stupire con contenuti social di natura virale spinge verso vette sempre nuove la fantasia delle persone.

Il progetto di cui vi stiamo raccontando oggi ha richiesto un lavoro “fisico” di quattro settimane, in cui i protagonisti sono stati assorbiti senza barriere orarie, immersi giorno e notte nella complessa operazione di chirurgia meccanica. Il risultato di questa follia è un veicolo davvero strano e fuori dagli schemi.

Non è la prima volta che un’auto viene trasformata in un mezzo cingolato, ma è la prima volta che ciò accade per un veicolo elettrico come la Tesla Model 3. Inoltre, l’intervento di tuning sembra in questo caso più professionale che in altre circostanze. Nel video, pubblicato sul canale YouTube tedesco “The Real Life Guys”, sono illustrate le diverse fasi del lavoro, dal modello iniziale al mostro finale. La metamorfosi ha prodotto un mezzo di 6 tonnellate, che sembra rubato dalle scene di un film di azione statunitense.

Ovviamente, in questa veste, la vettura di Elon Musk non è in grado di sparare uno scatto mozzafiato da 0 a 100 km/h, ma in compenso può superare scenari ambientali particolarmente insidiosi. Qui il rischio di restare bloccati nel fango è nullo. Penso che questo esemplare non sia nato per l’avventura off-road, anche se non avrebbe alcun problema a vincere le sfide in fuoristrada più impegnative. L’obiettivo principale del progetto, a mio avviso, era quello di creare un veicolo stravagante ed eccentrico, per guadagnare la scena mediatica. Mi sembra che ci sia riuscito perfettamente. L’altezza da terra di questa Tesla Model 3 in versione cingolato è di 80 centimetri. Da notare i fari circolari sul tetto, in stile mezzo per l’avventura.