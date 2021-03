XPeng ha copiato Tesla, l’accusa di Elon Musk

Il costruttore cinese XPeng è salito recentemente agli onori della cronaca perché ha lanciato sul mercato una vettura, chiamata P7, definita come l’anti Tesla. La berlina cinese vuole essere un’antagonista della celebre Model S, dalla quale – sostiene Elon Musk – sembra aver preso più di qualcosa. L’accusa del fondatore della Casa americana è quella che il Brand cinese ha sostanzialmente copiato il sistema di guida automatica della sua lussuosa ammiraglia. È solo paura oppure c’è qualcosa di vero in questa affermazione?

Le caratteristiche del Navigation Guided Pilot

La XPeng P7 utilizza il Navigation Guided Pilot, come modulo per la guida autonoma, il quale è stato anche recentemente aggiornato. Per rendere al meglio usufruisce di una serie di sensori, tra cui anche il Lidar. Grazie a quest’ultimo si evince la prima sostanziale differenza con il Full Self Driving di Tesla. Le analogie, tuttavia, compaiono sulle cose che la P7 riesce a fare, come: cambio corsia e sorpasso automatico (anche notturno), regolazione automatica della velocità, ingresso in autostrada e uscita dall’autostrada in automatico, cambio di autostrada automatico, superamento automatico di ostacoli, deviazioni e cantieri. Il sistema si attiva premendo verso il basso due volte la leva del cambio posizionata sul lato sinistro del piantone dello sterzo, oltre al Lidar utilizza anche 14 telecamere, un radar e un GPS con sistema ad alta precisione di geolocalizzazione. Un dispositivo completo ed efficace.

Particolarità

La cosa curiosa è che per attivare il sistema di guida autonoma, XPeng richieda agli utenti di visualizzare prima un video istruttivo di circa 5 minuti. Lo si può guardare scannerizzando il codice QR, che compare sullo schermo centrale dell’auto, con il proprio smartphone. Stranamente non si riesce a vedere direttamente sullo schermo della vettura. In ogni caso, questo sistema di guida autonoma così ricco e aggiornato è già disponibile su tutte le P7 in commercio, a differenza di quanto accade per il più sofisticato sistema di Tesla, destinato solo ad alcune decine di fortunati utenti.