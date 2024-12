Xiaomi si prepara a rivoluzionare il settore dei SUV elettrici con il suo secondo modello, la Xiaomi YU7. Sebbene l’azienda cinese non abbia ancora presentato ufficialmente il veicolo, grazie al database del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) cinese possiamo finalmente esplorare in anteprima le caratteristiche di questo nuovo gioiello.

Quanto è grande Xiaomi YU7

La YU7 è un SUV dalle dimensioni imponenti: 4.999 mm di lunghezza, 1.996 mm di larghezza e 1.600 mm di altezza, con un passo di ben 3.000 mm. Questo modello si ispira alla berlina SU7 per il design, caratterizzato da linee sportive e dinamiche. Il frontale sfoggia fari affilati che richiamano la firma luminosa della SU7, mentre il posteriore mantiene uno stile coerente con la berlina. Non mancano richiami stilistici alla Ferrari Purosangue, come osservato nelle foto spia. A completare il look, uno spoiler sportivo che enfatizza l’aerodinamicità del veicolo.

Con un peso di 2.405 kg, la YU7 è alimentata da un powertrain elettrico con due motori: uno da 220 kW all’anteriore e uno da 288 kW al posteriore, per una potenza totale di 508 kW (691 CV). Questo SUV elettrico raggiunge una velocità massima di 253 km/h, dimostrando che Xiaomi punta non solo all’efficienza, ma anche alle prestazioni. La trazione integrale garantisce una guida sicura e dinamica su qualsiasi terreno.

Non si conoscono gli interni

Al momento, Xiaomi non ha svelato dettagli sugli interni della YU7. Tuttavia, secondo quanto riportato dal MIIT, il SUV sarà dotato di batterie fornite da CATL, leader nel settore degli accumuli energetici. È probabile che la YU7 venga proposta in diverse configurazioni, seguendo la strategia adottata per la berlina SU7.

La YU7 sarà prodotta nella fabbrica Xiaomi di Pechino. La sua presenza precoce nel database del MIIT è stata spiegata dal CEO Lei Jun: il rilascio anticipato permette di effettuare test più completi e dettagliati per garantire un prodotto finale di alta qualità. L’azienda punta, infatti, a perfezionare ogni aspetto del SUV prima del lancio ufficiale, previsto per giugno o luglio 2025.

Quanto potrebbe costare?

Il prezzo? Secondo CarNewsChina, potrebbe oscillare tra 250.000 e 350.000 yuan (32.660-45.700 euro). Questo lo colloca in una fascia superiore rispetto alla berlina Xiaomi SU7, ma le sue caratteristiche giustificano appieno l’investimento.

Con un mix di design accattivante, tecnologie avanzate e prestazioni straordinarie, la Xiaomi YU7 si candida a diventare uno dei protagonisti del mercato dei SUV elettrici. Non resta che attendere ulteriori dettagli nei prossimi mesi, per scoprire tutto su questo modello che promette di ridefinire gli standard del settore.