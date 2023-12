Xiaomi SU7: 800 km di autonomia per la prima auto elettrica dell’azienda cinese

Xiaomi ha ufficialmente debuttato nell’ambito dei veicoli elettrici (EV). Il gigante cinese della tecnologia ha presentato nelle scorse ore il suo primo modello di auto elettrica: Xiaomi SU7. Il debutto è avvenuto nel corso dell’evento inaugurale di Stride a Pechino. Durante questa presentazione, Xiaomi ha espresso il suo obiettivo di posizionarsi tra le prime cinque case automobilistiche a livello mondiale.

Svelata la prima auto elettrica di Xiaomi: 800 km di autonomia per la nuova Xiaomi SU7

BAIC, ovvero Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd, produrrà il modello Xiaomi SU7 per conto di Xiaomi in Cina. Questa coupé berlina elettrica sarà commercializzata con il marchio di smartphone Mi dell’azienda e sarà disponibile in tre versioni: SU7, SU7 Pro e SU7 Max. Xiaomi proporrà l’SU7 in tre diverse colorazioni: Aqua Blue, Mineral Grey e Verdant Green.

Le caratteristiche di guida autonoma del Xiaomi SU7 si basano su tecnologie Lidar che consentono funzioni come il parcheggio autonomo e il controllo della velocità adattivo. Quest’auto è alimentata dal sistema operativo HyperOS della casa. In termini di dimensioni, questa berlina elettrica premium di medie dimensioni misura rispettivamente 4.997 mm in lunghezza, 1.963 mm in larghezza e 1.440/1.455 mm in altezza, con un passo di 3.000 mm. Il peso varia da 1.980 a 2.205 kg, a seconda delle specifiche selezionate.

Xiaomi proporrà l’SU7 con due alternative di pacchi batteria: una batteria LFP (lito ferro fosfato) da 73,6 kWh fornita da BYD per le versioni di base e una batteria CTB (Cell to Body) più capiente da 101 kWh sviluppata da CATL. L’autonomia prevista per l’SU7 è di fino a 800 km con una sola ricarica. In una fase successiva, Xiaomi introdurrà una nuova variante V8 dell’SU7 con una batteria ancora più ampia, da 150 kWh.

La berlina elettrica sarà offerta con due scelte di propulsione: un singolo motore e un doppio motore. Il primo consiste in un motore a trazione posteriore, raggiungendo una potenza massima di 220 kW (295 CV) e una velocità massima di 210 km/h. Il setup a doppio motore sarà disponibile solo nella versione di punta, che adotta un sistema di trazione integrale con una potenza combinata di 495 kW (664 CV), garantendo una velocità massima di 265 km/h.