Xiaomi ottiene il via libera dall’agenzia governativa cinese per produrre auto elettriche

Xiaomi, il noto produttore di smartphone e dispositivi elettronici, ha ottenuto il via libera dall’agenzia governativa cinese per produrre auto elettriche. La multinazionale cinese ha ricevuto l’approvazione dalla National Development and Reform Commission (NDRC), l’organo di pianificazione economica della Cina, per avviare la sua attività di produzione di veicoli a nuova energia (NEV).

Xiaomi aveva annunciato a marzo il suo ingresso nel settore delle auto elettriche, con un investimento iniziale di 10 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di euro) e una previsione di investire 100 miliardi di yuan (circa 13 miliardi di euro) nei prossimi 10 anni. L’azienda ha anche creato una nuova società controllata al 100%, chiamata Xiaomi EV Inc., per gestire il suo progetto automobilistico.

Xiaomi ha dichiarato di voler sfruttare la sua esperienza e il suo know-how nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e del software per creare auto elettriche intelligenti e connesse, in grado di offrire un’esperienza utente superiore. Xiaomi ha anche affermato di voler ascoltare le esigenze e le preferenze dei suoi clienti, per realizzare auto che rispondano alle loro aspettative.

Xiaomi non ha ancora rivelato i dettagli sul suo primo modello di auto elettrica, ma si presume che si tratti di un SUV o una berlina di segmento C o D, che si posizionerà nella fascia media-alta del mercato. Xiaomi potrebbe anche collaborare con altri produttori o fornitori cinesi, come Great Wall Motor o Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), per accedere a tecnologie, batterie, piattaforme e impianti produttivi.

Xiaomi si unisce così alla lista delle società tecnologiche cinesi che hanno deciso di entrare nel settore delle auto elettriche, come Huawei, Baidu, Alibaba e Tencent. Queste società puntano a sfidare i leader del mercato, come Tesla, Nio, Xpeng e Li Auto, sfruttando le loro competenze digitali e la loro capacità di innovazione. La società cinese prevede di lanciare il suo primo modello di auto elettrica entro il 2024 e di raggiungere una capacità produttiva annua di 900 mila unità entro il 2030.