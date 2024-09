Xiaomi continua a innovare e a espandere la sua offerta automobilistica, cavalcando il successo ottenuto dalla berlina SU7. Nei prossimi anni, il produttore cinese ha in programma di introdurre nuovi modelli che promettono di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche. Tra questi, spicca la SU7 Ultra, una versione estremamente performante della già nota Xiaomi SU7, dotata di ben tre motori elettrici che sviluppano complessivamente 1.548 CV. Con queste caratteristiche, Xiaomi mira a infrangere il record sul giro al Nürburgring, uno dei circuiti più celebri e impegnativi al mondo.

Ma Xiaomi non si ferma qui. Il futuro della gamma prevede anche il lancio di due nuovi SUV. Il primo, attualmente noto con il nome in codice MX11, è previsto per il 2025 e dovrebbe presentarsi con un design da coupé, come suggeriscono le recenti foto spia dei prototipi in fase di test. Questo modello rappresenta un passo importante per Xiaomi nel segmento dei SUV compatti.

Nel 2026, Xiaomi introdurrà un secondo SUV, più grande e destinato a ospitare fino a sei passeggeri. Conosciuto internamente come “N3“, questo veicolo sarà equipaggiato con una motorizzazione elettrica supportata da un range extender, un motore termico che alimenta il generatore elettrico per aumentare l’autonomia. Entrambi i modelli saranno dotati di tecnologie avanzate di frenata: il MX11 utilizzerà il “Dynamic Power Braking” (DPB), mentre il N3 adotterà la tecnologia di frenata intelligente di seconda generazione.

Xiaomi SU7 Ultra, nuovi dettagli

Mentre i dettagli sui nuovi SUV rimangono ancora scarsi, Xiaomi continua a svelare caratteristiche impressionanti della SU7 Ultra. Oltre alla potenza, questa berlina elettrica sarà capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e raggiungere una velocità massima di 350 km/h. La SU7 Ultra è progettata per garantire prestazioni di alto livello grazie a una carrozzeria in fibra di carbonio e un’aerodinamica ottimizzata, che genera una deportanza fino a 2.145 kg alle alte velocità.

Con questi ambiziosi progetti, Xiaomi mira a consolidare la sua presenza nel settore automotive, puntando a incrementare la produzione fino a 100.000 unità annuali entro novembre 2024, proseguendo la crescita registrata con le 27.307 unità consegnate nel secondo trimestre del 2024, per un fatturato di 792 milioni di euro.