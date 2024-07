Era solo questione di tempo, ma ora è ufficiale. Xiaomi tenterà di battere il record del circuito del Nürburgring a ottobre con la sua auto elettrica Xiaomi SU7. Questo modello, che gareggerà nella categoria delle auto non di serie, non sarà una versione qualsiasi. Di recente, alcune foto spia hanno mostrato un prototipo della SU7 dotato di un avanzato body kit aerodinamico durante i test sulla pista tedesca. Le voci di un modello ad alte prestazioni si sono rivelate corrette quando Xiaomi ha presentato la SU7 Ultra Prototype, un’auto progettata espressamente per la pista.

Il sito ufficiale di Xiaomi rivela che la SU7 Ultra Prototype è stata creata per ottenere prestazioni estreme. Sebbene non sia chiaro se verrà prodotta una versione di serie, le caratteristiche del prototipo sono davvero impressionanti.

Durante i test, si è notato che il prototipo era equipaggiato con un body kit aerodinamico specifico. Ora, l’aerodinamica è stata ulteriormente migliorata. La parte anteriore dell’auto presenta un nuovo paraurti con un ampio splitter e nuove prese d’aria, generando un carico aerodinamico di 414 kg. Al posteriore, uno spoiler fisso di grandi dimensioni produce 735 kg di carico, mentre un grande diffusore aggiunge ulteriori 235 kg. Complessivamente, l’aerodinamica della SU7 Ultra Prototype può generare un carico massimo di 2.145 kg, superiore al peso del veicolo stesso, raggiungendo il picco alla velocità massima di 350 km/h.

Per ridurre il peso dell’auto, Xiaomi ha utilizzato materiali leggeri come il carbonio per la carrozzeria e ha rimosso componenti superflui come il climatizzatore. La struttura del telaio è stata ottimizzata con materiali compositi e leghe di alluminio, portando il peso totale a 1.900 kg, con un risparmio di circa 500 kg rispetto al modello standard.

Anche l’impianto frenante è stato aggiornato per garantire la massima efficacia in pista. L’auto è dotata di dischi freno da corsa spessi 42 mm all’anteriore e 32 mm al posteriore, con pinze AP a sei pistoncini su entrambe le assi. Un innovativo sistema di recupero dell’energia permette decelerazioni fino a 0,6 g, mentre la decelerazione massima dichiarata è di 2,36 g.

Il cuore della SU7 Ultra Prototype è il suo powertrain, che comprende tre motori elettrici: due unità V8s e un’unità V6, per un totale di 1.548 CV (1.139 kW). La trazione integrale è naturalmente presente. Le prestazioni sono sbalorditive. La velocità massima supera i 350 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 1,97 secondi. L’auto raggiunge i 200 km/h in appena 5,96 secondi.