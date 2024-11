X-ble Shoulder: il robot indossabile di Hyundai e Kia

Hyundai e Kia presentano “X-ble Shoulder“, un rivoluzionario robot indossabile progettato per assistere i lavoratori in mansioni che richiedono sforzi al di sopra delle spalle, come nell’industria automobilistica, edilizia, cantieristica navale, aviazione e agricoltura. Questo dispositivo promette di migliorare significativamente l’efficienza industriale riducendo l’affaticamento e il rischio di lesioni muscoloscheletriche.

Le caratteristiche del robot di Hyundai e Kia

L’X-ble Shoulder è il primogenito della linea X-ble, frutto della ricerca del Robotics LAB di Hyundai e Kia. Il nome “X-ble”, fusione di “X” (potenziale illimitato) e “able” (capacità di realizzare), simboleggia le infinite possibilità offerte da questa tecnologia.

Il punto di forza dell’X-ble Shoulder risiede nella sua capacità di ridurre il carico sulle spalle fino al 60% e l’attività muscolare del deltoide anteriore/laterale fino al 30%. Questo risultato è ottenuto grazie all’innovativo modulo di compensazione muscolare con struttura multi-link brevettata. A differenza dei tradizionali esoscheletri, l’X-ble Shoulder genera una forza assistiva senza ricorrere a motori elettrici, eliminando la necessità di batterie e ricarica. Questo design lo rende leggero (circa 1,9 kg), sicuro e conveniente da gestire, caratteristiche essenziali per un utilizzo prolungato in ambienti industriali.

La sicurezza è stata una priorità assoluta nello sviluppo dell’X-ble Shoulder. Il robot è realizzato con materiali resistenti all’usura, come la fibra di carbonio, impiegati anche nei veicoli di alta gamma. Le parti a contatto con il corpo dell’utente sono progettate per prevenire lesioni grazie all’utilizzo di materiali antiurto di derivazione automobilistica.

L’X-ble Shoulder è disponibile in due versioni per adattarsi alle diverse esigenze lavorative:

Base: ideale per compiti dinamici con posture variabili, offre una forza assistiva fino a 2,9 kgf.

ideale per compiti dinamici con posture variabili, offre una forza assistiva fino a 2,9 kgf. Regolabile: pensata per lavori ripetitivi, permette di impostare l’angolo di azione per massimizzare la coppia in base alla posizione, fornendo fino a 3,7 kgf di forza assistiva.

Il design modulare del robot, con il suo giubbotto rimovibile e lavabile, lo rende versatile e compatibile con l’abbigliamento da lavoro standard in diversi settori. La lunghezza del dispositivo è regolabile tra 406 mm e 446 mm, garantendo una vestibilità personalizzata. L’X-ble Shoulder offre inoltre una completa libertà di movimento del braccio, da 0 a 180 gradi, senza ostacolare le attività lavorative.

Lo sviluppo dell’X-ble Shoulder è stato guidato dai feedback di circa 300 lavoratori degli stabilimenti Hyundai e Kia coinvolti in una prova pilota tra il 2022 e il 2024. Le loro opinioni su ergonomia, comfort, libertà di movimento, regolazione della forza assistiva e manutenzione sono state attentamente considerate e integrate nel prodotto finale.

Ipotesi di commercializzazione

Hyundai e Kia prevedono di lanciare l’X-ble Shoulder sul mercato interno nel primo semestre del 2025, per poi espandersi a livello globale, inclusi Europa e Nord America, entro il 2026. Il Robotics LAB offre alle aziende interessate una consulenza completa per valutare l’idoneità dell’X-ble Shoulder alle loro specifiche esigenze, comprendente l’analisi del carico muscolare e articolare durante il lavoro.

Oltre all’X-ble Shoulder, il Robotics LAB sta sviluppando altri robot indossabili, tra cui l’X-ble Waist per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti e l’X-ble MEX, un dispositivo medico per la riabilitazione motoria.

Con l’X-ble Shoulder, Hyundai e Kia si affermano come pionieri nel mercato in crescita dei robot indossabili, offrendo soluzioni innovative per migliorare la sicurezza, il comfort e la produttività dei lavoratori in diversi settori, aprendo la strada a un futuro in cui uomo e robot collaborano in armonia.