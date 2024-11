Hyundai ha presentato Inster, un city-SUV 100% elettrico che combina design iconico, prestazioni avanzate e un’eccezionale autonomia per soddisfare le esigenze della mobilità urbana e oltre. Disponibile in due allestimenti – Xtech e Xclass– e con due powertrain elettrici, il modello si distingue per un prezzo a partire da 24.900 € e una dotazione di serie molto interessante.

Gamma e autonomia

Inster offre due opzioni di batteria:

42 kWh con 97 CV, autonomia fino a 327 km (WLTP combinato) e 473 km in città.

con 97 CV, autonomia fino a (WLTP combinato) e in città. 49 kWh con 115 CV, autonomia fino a 370 km (WLTP combinato) e 518 km in ambiente urbano.

La variante da 49 kWh è disponibile anche nell’allestimento XCLASS, che include dettagli premium come cerchi in lega da 15”, sedili scorrevoli e abbattibili, caricatore wireless e volante in pelle.

Tecnologia e sicurezza di serie

L’allestimento Xtech offre una dotazione completa:

Connettività avanzata con Apple CarPlay, Android Auto, Bluelink e aggiornamenti OTA.

con Apple CarPlay, Android Auto, Bluelink e aggiornamenti OTA. Sistemi di assistenza alla guida , come l’Highway Driving Assist, il riconoscimento dei limiti di velocità e il mantenimento di corsia.

, come l’Highway Driving Assist, il riconoscimento dei limiti di velocità e il mantenimento di corsia. Comfort e praticità con climatizzatore automatico, retrocamera, luci LED e smart key.

Con l’Xclass, è possibile aggiungere il Tech Pack, che introduce sedili riscaldabili, Digital Key e illuminazione LED personalizzabile.

Offerta lancio per Hyundai Inster

Hyundai propone Inster Xtech con batteria long-range da 49 kWh a 169 € al mese con un anticipo di 7.910 € grazie al finanziamento Hyundai Plus. Gli acquirenti possono anche aderire al programma “Be the First”, che offre un voucher Charge myHyundai da 500 € per un anno di ricariche gratuite fino a circa 5.000 km.

Con oltre 500.000 stazioni di ricarica pubblica in Europa, Charge myHyundai rende la transizione all’elettrico semplice e conveniente, consolidando Hyundai Inster come la scelta ideale per il futuro della mobilità urbana.