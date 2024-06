Hyundai Motor Company ha presentato al Busan International Mobility Show 2024 il Hyundai Inster, un nuovo veicolo elettrico subcompatto del segmento A. Questo SUV elettrico si distingue per un design audace e innovativo, una straordinaria autonomia e una versatilità senza pari nel suo segmento. Progettato per offrire una guida sicura e raffinata, l’Inster garantisce una ricarica rapida e un’autonomia completamente elettrica (AER) fino a 355 km.

Design e versatilità

Basandosi sull’eredità progettuale di Hyundai Casper, il design esterno di Hyundai Inster è una fusione di futurismo e praticità, con una carrozzeria compatta ma spaziosa che ricorda i SUV di dimensioni maggiori. Inster risulta audace, con superfici piane e pulite, robusti parafanghi, un paraurti high-tech in stile circuito stampato e una piastra paramotore che esalta il frontale e il posteriore.

Le luci di marcia diurna a LED, gli indicatori di direzione, le luci posteriori e i paraurti con grafica pixel conferiscono al veicolo un aspetto distintivo. c’è inoltre la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esterno con fari a proiezione LED e una verniciatura bicolore con tetto nero a contrasto. Le opzioni di cerchi includono varianti in acciaio e lega da 15 e 17 pollici.

Gli interni, caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia, includono un cluster digitale da 10,25 pollici, un touchscreen di infotainment da 10,25 pollici con navigazione e un dock di ricarica wireless. L’innovativa console centrale è progettata per creare un senso di spaziosità, mentre il tema dei pixel si ripete negli elementi di design interni, come la grafica sulla sporgenza del volante.

I sedili anteriori sono riscaldati, mentre quelli posteriori sono divisibili 50/50, scorrevoli e reclinabili per una maggiore flessibilità. Le scelte di rivestimento includono il nero, il bicolore marrone kaki e il beige Newtro, tutte realizzate con materiali sostenibili come PET riciclato e bio-polipropilene.

Prestazioni e tecnologia

L’Inster è dotato di una batteria da 42 kWh di serie, con una versione opzionale da 49 kWh per un’autonomia estesa. Il motore elettrico offre 71,1 kW (97 CV) nella versione base e 84,5 kW (115 CV) nel modello a lungo raggio, con una coppia di 147 Nm. Con una stazione di ricarica DC High-Power da 120 kW, l’Inster può passare dal 10 all’80% di carica in circa 30 minuti. La funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) permette la ricarica bidirezionale, rendendo possibile l’uso di dispositivi esterni come biciclette elettriche e attrezzature da campeggio.

Sicurezza e connettività

Inster offre una vasta gamma di funzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il Surround View Monitor (SVM), il Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R) e il Blind-Spot View Monitor (BVM). Altre funzionalità includono il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5), il sistema di mantenimento della corsia (LKA), il sistema di prevenzione delle collisioni negli angoli ciechi (BCA) e molti altri.

Hyundai prevede di lanciare l’Inster prima in Corea nell’estate del 2024, seguito da Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico.