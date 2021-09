Hyundai Casper: la piccola SUV per il mercato sudcoreano

Ecco la nuova Hyundai Casper, inedita SUV di piccole dimensioni da 359 cm di lunghezza, momentaneamente destinata al mercato sudcoreano. La gamma prevede il motore a benzina 1.0 MPi aspirato da 75 CV, più il propulsore di pari alimentazione 1.0 T-GDi sovralimentato da 100 CV di potenza, entrambi abbinati al cambio automatico.

Massima versatilità

Nonostante le piccole dimensioni, la nuova Hyundai Casper è dotata dell’abitacolo votato alla versatilità. Infatti, i sedili anteriori sono reclinabili in avanti, il divanetto posteriore è scorrevole longitudinalmente per 160 millimetri e il volume del bagagliaio ammonta a 301 litri di capacità nella configurazione standard.

Optional di classe premium

La nuova Hyundai Casper potrà essere personalizzata con optional ‘premium’, come il tetto apribile, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico e la retrocamera. Per il momento non sarà commercializzata sul mercato europeo, ma certamente non sfigurerebbe, vista anche la presenza della diretta rivale Suzuki Ignis.