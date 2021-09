Nuova Hyundai Casper: inedita SUV di piccole dimensioni

Ecco la nuova Hyundai Casper, l’inedita SUV di piccole dimensioni con il motore 1.1 a benzina da 69 CV di potenza per il mercato indiano, nonché destinata anche al mercato sudcoreano dove sarà disponibile con l’altro propulsore 1.2 MPi a benzina da 84 CV di potenza.

In arrivo sul mercato europeo?

A livello di dimensioni, la nuova Hyundai Casper misura 360 cm in lunghezza e 240 cm nel passo. Inoltre, condivide la stessa piattaforma con le citycar Hyundai i10 e Kia Picanto. Dopo la Kona e la Bayon, non è escluso che possa essere commercializzata anche sul mercato europeo.

Anche a propulsione elettrica

Il debutto nel Vecchio Continente della nuova Hyundai Casper sarebbe in programma per il 2023, in concomitanza con l’introduzione della versione a propulsione elettrica come Casper Electric. Tuttavia, la gamma europea dovrebbe comprendere le motorizzazioni a benzina 1.0 MPi aspirata da 76 CV e 1.0 T-GDi sovralimentata da 100 CV di potenza, anche con il cambio meccanico iMT e nella configurazione Mild Hybrid da 48V, per competere direttamente con la Suzuki Ignis.