WRC: in Finlandia Tanak interrompe il dominio Toyota

Il WRC ha fatto tappa in Finlandia per un’altra gara spettacolare, e la Hyundai è riuscita ad interrompere lo strapotere Toyota degli ultimi appuntamenti, anche se le vetture delle Tre Ellissi hanno occupato ben 2 gradini sul podio, ma non il più alto.

WRC: in Finlandia arriva il secondo successo di Tanak

Il WRC in terra finlandese ha visto Tanak e la sua Hyundai avere la meglio sul leader del campionato piloti, quel Rovanpera che da predestinato sta diventando un’autentica certezza. La lotta tra i due è stata all’ultimo decimo, con il portacolori della Hyundai che è riuscito a resistere alla spettacolare rimonta del driver Toyota iniziata nella giornata di sabato. In questo modo Tanak bissa il successo maturato in Sardegna, ma Rovanpera è sempre più il padrone del campionato piloti visto che è riuscito a mettere le mani sulla power stage finale che assegna punti mondiali.

WRC: Lappi conquista un eroico terzo posto

Oltre a Rovanpera, un altro pilota di casa si è distinto nella tappa del WRC in Finlandia, l’altro driver della Toyota Lappi. Ebbene, la sua gara è stata perfetta fino alla penultima prova, dove è stato vittima di un cappottamento che ha danneggiato seriamente la sua Yaris GR Rally1. La vettura ha riportato danni ingenti a livello di carrozzeria ed era marciante, ma il parabrezza era inutilizzabile, e così l’equipaggio ha corso l’ultima prova senza questo elemento e con speciali occhiali da motocross. Nonostante le difficoltà, Lappi ha vinto il duello interno nello squadrone Toyota con Evans, ed è riuscito a salire sul podio.

La classifica piloti vede il dominio di Rovanpera

La vittoria è sfumata, ma Rovanpera non è certo stato con le mani in mano in Finlandia. Il baby fenomeno Toyota e del WRC ha chiuso al secondo posto, e con la power stage ha preso punti importanti per la classifica riservata ai piloti. Così, il suo primato si rafforza e guarda tutti dall’alto dei suoi 198 punti. Un bottino enorme rispetto ai 104 punti di Tanak, che ha superato Neuville al secondo posto della classifica, e adesso lotta con lui per la seconda piazza in un duello targato Hyundai. Il belga, è a quota 103 punti, ed ha 9 punti di vantaggio su Evans. Quinto, con 81 punti, troviamo Kastsuta. In pratica, ci sono 3 piloti Toyota tra i primi 5, con Rovanpera in netto vantaggio su tutti.

La classifica costruttori è comandata dallo squadrone Toyota

Tra i costruttori è la Toyota a fare la parte del leone, come era prevedibile. I risultati in gara dei singoli piloti si riflettono sulla classifica del WRC riservata ai costruttori, e così Toyota è in vetta a quota 339 punti. Seconda, ma a distanza, la Hyundai, che ha all’attivo 251 punti. Più staccato il team M-Sport, che corre con le Ford Puma Rally1, ed ha raccolto 174 punti.