WRC Finlandia 2021: Evans ottiene la sua seconda vittoria stagionale

Nel WRC 2021 tutto è ancora aperto, il titolo piloti non è per niente scontato e il merito va soprattutto a Elfyn Evans, colui che ha dominato il Rally di Finlandia con grande qualità. La sua Toyota si è dimostrata ancora una volta la vettura migliore, conquistando l’ottavo successo sui dieci appuntamenti fino a qui disputati, anche se Hyundai ha spaventato non poco. La Finlandia è un po’ come giocare in casa per la Casa giapponese, dato che qui sviluppa da anni le sue vetture e, anche stavolta, ha vinto nonostante gli agguerriti avversari.

La volata di Evans

La stella di Evans si è accesa nella metà giornata di sabato, dopo il Service. Il gallese da quel momento è stato imbattibile e in una sola prova ha recuperato e sopravanzato in classifica Breen e Tanak, che fino a quel momento lo precedevano. Poi, la domenica, con la stessa tenacia ha difeso la sua prima posizione, tenendo a bada uno scatenato Ott Tanak. La vittoria del gallese gli permette di dimezzare lo svantaggio nella classifica piloti dal suo compagno di squadra, Ogier, che si è limitato a ottenere un quinto posto. Adesso ci sono soltanto 24 punti a separare i due alfieri di Toyota, quando mancano soltanto due appuntamenti alla fine della stagione.

La crescita di Hyundai

Il team di Alzenau poteva addirittura sperare in una doppietta, prima che Evans tirasse fuori dal cilindro una magia. Tuttavia, Hyundai ha dimostrato una grande crescita in Finlandia, vincendo addirittura 9 prove speciali, un risultato mai ottenuto a queste latitudini. Nonostante questo, la strada verso il titolo costruttori si può dire compromessa, con Toyota che ha messo più di un mano sullo scettro finale. La casa giapponese non vince il titolo costruttori dal 2018, e stavolta ci è più vicina che mai.

Classifica Piloti

1 – S ébastien Ogier – 190 punti

– 190 punti 2 – Elfyn Evans – 166 punti

3 – Thierry Neuville – 130 punti

4 – Kalle Rovampera – 129 punti

5 – Ott Tanak – 128 punti

6 – Craig Breen – 76 punti

7 – Takamoto Katsuta – 68 punti

8 – Gus Greensmith – 52 punti

9 – Daniel Sordo – 43 punti

10 – Adrien Fourmaux – 42 punti

Classifica Costruttori