Wey Coffee 01: nuova SUV premium per il mercato europeo

Al Salone di Monaco di Baviera 2021 in corso è stata presentata la nuova Wey Coffee 01, inedita SUV di medie dimensioni a propulsione ibrida Plug-In che segna il debutto del premium brand di Great Wall sul mercato europeo.

476 CV di potenza complessiva

Versione europea della V71 destinata al mercato cinese, la nuova Wey Coffee 01 misura 487 cm in lunghezza, 196 cm in larghezza, 169 cm in altezza e 291 cm nel passo. La meccanica prevede il motore 2.0 Turbo a benzina da 204 CV di potenza, abbinato al propulsore elettrico da 184 CV di potenza. Quindi, il sistema a propulsione ibrida Plug-In Hybrid eroga 476 CV di potenza complessiva e 847 Nm di coppia massima.

Fino a 150 km in elettrico

Inizialmente, la nuova Wey Coffee 01 sarà introdotta sul mercato tedesco, dove la prevendita inizierà entro fine anno, mentre la commercializzazione vera e propria partirà nel corso del secondo semestre del prossimo anno. Tra le specifiche caratteristiche figurerà il sistema multimediale a intelligenza artificiale e realtà aumentata con il display touch screen centrale da 14 pollici, più il pacco delle batterie da 41,8 kWh che garantirà fino a 150 km di autonomia massima.