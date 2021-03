Great Wall: un pick-up elettrico e due citycar al Salone di Bangkok

Al Salone di Bangkok il marchio cinese Great Wall ha presentato un’offensiva di prodotti destinati ai mercati asiatici e non solo. Oltre alla Suv ibrida Harval H6, il costruttore ha mostrato anche un pick-up elettrico al 100% e le due city car aggiornate (da meno di 10mila euro grazie agli incentivi statali cinesi) che entreranno in commercio con il marchio Ora.

Poer EV

Si tratta della variante. A zero emissioni del pick-up marchiato Great Wall, spinto in questo caso da un’unità elettrica da 204 CV, 300 Nm di coppia e un’autonomia che, secondo il costruttore, raggiungerebbe i 375 km. Esteticamente mantiene le caratteristiche salienti della versione con motore termico con passaruota robusti, la grande calandra frontale e le protezioni in plastica che danno un tocco off-road.

Black Cat

Fino ad ora commercializzata solo in Cina come R1, questa piccola city car a 5 porte, simile esteticamente alla Smart Forfour, si rinnova e cambia nome in Black Cat. A spingerla ci pensa un’unità elettrica da 48 CV di potenza alimentata da una piccola batteria da 33 kWh che le garantirebbe 300 km di autonomia. Dentro non manca la tecnologia con tanto di Cruise control, sei airbag e sistema di infotianment con schermo da 9 pollici.

Good Cat

L’altra urban car che nascerà sotto il marchio Ora si chiama Good Cat e sfoggia un design retro con tecnologie moderne come i fari Full Led rotondi e cerchi da 18 pollici. Grazie alla piattaforma modulare Gwm Lemon, la Good Cat potrà essere equipaggiata con motori termici, ibridi elettrici al 100% o anche fuel cell. Il modello presentato Bangkok monta un motore elettrico da 145 kW e 210 Nm di coppia massima e sarebbe in grado di percorrere fino a 500 km con una ricarica completa della batteria. L’equipaggiamento di serie comprende inoltre vari sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione come il Rear Collision Warning, il Rear Cross Traffic Alert e il Rear Cross Traffic Braking.