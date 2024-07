Voyah Free, il nuovo SUV elettrico cinese da 600 km di autonomia

Voyah Free è il nuovo SUV cinese completamente elettrico che ha debuttato al Macerata Opera Festival 2024, kermesse attiva dal 19 luglio all’11 agosto, durante il quale il veicolo premium ha svolto il ruolo di servizio a disposizione dello staff del festival.

Design moderno

Il nuovo Voyah Free possiede uno stile personale, elegante e moderno, attento all’aerodinamica. La silhouette è filante, mentre il resto della carrozzeria sa dosare con armonia la ricercatezza con un briciolo di sportività. L’abitacolo, invece, offrene molto spazio e distribuisce lusso grazie a materiali di alta qualità e tecnologia di assoluto livello. Fra le varie dotazioni ci sono: vetri antirumore, tetto panoramico oscurabile e sedili ergonomici. Le dimensioni sono generose, la taglia è media-superiore, mentre la capacità di carico raggiunge i 1.320 litri con l’abbattimento degli schienali posteriori.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,90 metri;

: 4,90 metri; Larghezza: 1,95 metri;

Altezza : 1,64 metri;

: 1,64 metri; Passo: 2,96 metri;

Bagagliaio: 560 – 1.320 litri.

Il motore e le dotazioni della Voyah Free

Il nuovo Voyah Free adotta un propulsore elettrico da 489 CV di potenza, utilizza la trazione integrale e le sospensioni idrauliche. La batteria ad alta capacità di 106,7 kWh (lordi) offre un’autonomia fino a 600 km (WLTP), rendendo questo veicolo un partner perfetto per affrontare lunghi viaggi senza la necessità di ricariche frequenti.

Inoltre, questo SUV vanta funzionalità di assistenza alla guida all’avanguardia e una connettività intelligente, assicurando sicurezza e comodità su ogni percorso. A disposizione del SUV cinese ci sono: cruise control adattivo; assistente di corsia; telecamera notturna. Anche a livello dinamico, le premesse di Voyah sono esaltanti, perché la Free garantisce sei diverse modalità di guida, con le quali adattare l’auto a qualunque superficie

Il Gruppo Dongfeng

Pronto a sbarcare in Italia in autunno con 7 modelli, il gruppo Dongfeng è tra i principali produttori automobilistici cinesi e sta entrando in Europa con una gamma di modelli che include auto elettriche, SUV e tra poco anche veicoli termici e ibridi di fascia media. Lanciato nel 2020, Voyah è il marchio del gruppo Dongfeng specializzato in veicoli elettrici premium, tra cui modelli all’avanguardia come SUV, berline e van elettrici di lusso.