Dongfeng Fukang ES600: una Peugeot 408 elettrica Made in China

La Peugeot 408 di seconda generazione è stata venduta in Cina tramite Dongfeng già da diversi anni, offerta esclusivamente con un motore a benzina quattro cilindri in linea da 1,6 litri. Evidentemente, la Casa automobilistica cinese pensava che la berlina sarebbe stata adatta a un propulsore elettrico, quindi l’hanno aggiornata proprio con quello. I documenti depositati presso il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione hanno rivelato che l’ES600 è stato dotato di una batteria al litio-ferro fosfato, sebbene la sua capacità non sia nota. Questo pacco batteria aziona un unico motore elettrico che produce 147 CV. Tuttavia, non sono stati annunciati dati sulla gamma.

Caratteristiche

Ulteriori informazioni rivelano che la berlina è lunga 4.750 mm, larga 1.820 mm e alta 1.518 mm con un passo di 2.730 mm. Sappiamo anche che sulla bilancia arriva a un peso di 1.573 kg e ha una velocità massima di 140 km/h. Dal punto di vista visivo, sono state apportate pochissime modifiche rispetto a una Peugeot 408 alimentata con un motore termico. Detto questo, la parte anteriore adesso include una griglia anteriore apposita per un modello completamente elettrico. Si può notare, inoltre, come il Dongfeng Fukang ES600 utilizzi i fari e le luci posteriori del pre-lifting 408, piuttosto che quelli del modello restyling che è stato introdotto nel 2018. Finora, non sono stati annunciati dettagli sui prezzi o sulla disponibilità della berlina elettrica.