Volvo XC20: le indiscrezioni sul piccolo SUV elettrico

Stando a quanto riportato dalla testata britannica Auto Express, il SUV di piccole dimensioni Volvo XC20 a propulsione elettrica sarà presto realtà. La vettura condividerà la specifica piattaforma modulare SEA di Geely, svelata lo scorso anno al Salone di Pechino 2020 e destinata anche al brand cinese Lynk&Co, nonché alla piccola SUV di Smart.

Solo Recharge Pure Electric

Come il nuovo SUV coupé C40 di dimensioni compatte, anche l’inedita Volvo XC20 sarà proposta esclusivamente nella configurazione Recharge Pure Electric a propulsione elettrica. Non è esclusa l’introduzione dell’altrettanto inedita C20, ovvero il modello ‘alter ego’ con la carrozzeria SUV coupé di piccole dimensioni. Inoltre, il costruttore svedese ha registrato anche la sigla XC10 che potrebbe essere utilizzata in alternativa alla suddetta denominazione.

Fino a 700 km di autonomia massima

Attesa nel corso del 2023, la nuova Volvo XC20 Recharge dovrebbe misurare all’incirca 410 centimetri in lunghezza. Dovrebbe essere disponibile con i pacchi delle batterie da 24 kWh e 42 kWh, quest’ultimo accreditato dell’autonomia massima di ben 700 km. Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalle versioni da 204 CV e 272 CV di potenza.