La rivoluzione elettrica firmata Volvo ES90 ha finalmente una data: il 5 marzo segnerà il debutto mondiale della nuova ammiraglia a zero emissioni, destinata a sostituire la S90 nel segmento delle berline premium.

Volvo ES90, la nuova frontiera delle berline elettriche

Questa nuova berlina elettrica del marchio svedese è stata al centro di anticipazioni e immagini spia, tra cui una significativa foto trapelata dalla fabbrica cinese di Cixi a fine 2023. Il prototipo, identificato come “Volvo Cars V551 First VP Car”, ha svelato le linee di una raffinata fastback che promette di ridefinire gli standard del segmento.

Realizzata sulla moderna piattaforma SPA2, già utilizzata per il SUV EX90, la ES90 conserva il DNA stilistico tipico di Volvo, con i caratteristici fari a “martello di Thor”. Con una lunghezza prossima ai 5 metri, la vettura offre un’abitabilità di primo livello, garantendo comfort e capacità di carico senza compromessi.

Per quanto riguarda le prestazioni, la ES90 sarà equipaggiata con un powertrain elettrico disponibile in diverse configurazioni, con potenze che potrebbero raggiungere i 380 kW nelle versioni bi-motore. Il pacco batterie, con capacità tra 104 e 111 kWh, garantirà un’autonomia ideale sia per la città che per i viaggi a lungo raggio.

Tecnologia al primo posto

L’aspetto tecnologico rappresenta uno dei punti di forza della nuova ammiraglia Volvo. Grazie alla tecnologia Nvidia basata sulla piattaforma Drive AGX Orin, la ES90 offrirà un avanzato sistema di guida assistita, supportato da un complesso network di sensori, tra cui lidar, radar, telecamere e sensori ultrasonici. La sicurezza sarà ulteriormente potenziata da un sistema di monitoraggio del conducente di ultima generazione.

Questa nuova proposta testimonia l’impegno di Volvo verso una strategia di completa elettrificazione, unendo lusso, sostenibilità e innovazione tecnologica in un unico pacchetto premium.