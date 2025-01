Volvo ha intrapreso una svolta epocale nella nomenclatura dei suoi modelli, introducendo un sistema innovativo per distinguere i veicoli elettrici da quelli a combustione interna. Questo nuovo approccio, già visibile nei modelli EX30 ed EX90, mira a rafforzare l’identità della gamma elettrica del marchio svedese.

Volvo cambia i nomi di alcuni suoi modelli

Un esempio concreto di questa strategia è il rinominare il celebre XC40, il cui modello elettrico sarà ora conosciuto come EX40, sostituendo il precedente nome “XC40 Recharge”. Le versioni Mild Hybrid continueranno a essere identificate come XC40, mentre la coupé elettrica, precedentemente chiamata “C40 Recharge”, è stata ribattezzata EC40. Questo cambio di nomenclatura ha l’obiettivo di semplificare la comprensione dell’offerta, separando nettamente i veicoli elettrici da quelli termici.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo SUV elettrico EX40 offre un’autonomia di 574 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. Il prezzo di partenza, fissato a 51.350 euro, lo colloca in una fascia non accessibile a tutti. D’altra parte, la EC40 garantisce un’autonomia leggermente superiore, raggiungendo i 583 km, e un’accelerazione più rapida, completando lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi.

Per quanto riguarda i veicoli termici, Volvo ha scelto di mantenere i nomi tradizionali che hanno contribuito alla sua notorietà. Modelli come XC40, XC60, XC90, S60 e S90 continueranno a rappresentare l’offerta non elettrica del brand senza alcuna modifica nella denominazione.

Verso la mobilità sostenibile

Questa strategia sottolinea l’impegno di Volvo verso la mobilità sostenibile e l’elettrificazione, un settore in cui l’azienda sta investendo notevolmente. Il cambio di nome non è solo una mossa di marketing, ma anche un messaggio chiaro sulla direzione futura del marchio. L’obiettivo è una transizione completa verso i veicoli elettrici entro il 2030, consolidando la visione di un futuro più ecologico.

La decisione di differenziare in modo netto i nomi potrebbe inoltre semplificare il processo decisionale dei consumatori, riducendo la confusione tra versioni elettriche e termiche. In un mercato sempre più competitivo, questa mossa potrebbe rivelarsi vincente, posizionando Volvo come leader nel settore della mobilità sostenibile e dei veicoli elettrici.