La Volvo XC90 continua a evolversi, mantenendo viva l’offerta dei modelli endotermici con un aggiornamento significativo per il 2025. Dopo il successo della seconda generazione, lanciata nel 2015 con oltre un milione di unità vendute, la casa svedese presenta un restyling che rinnova il design, l’abitacolo e le motorizzazioni della SUV di lusso. Questo aggiornamento permette alla XC90 di affiancare la nuova EX90 elettrica, rimanendo competitiva nel segmento dei veicoli a combustione interna.

Design moderno e raffinato

Il restyling della Volvo XC90 2025 introduce diverse novità estetiche, che allineano il look della SUV ai modelli più recenti del marchio. I paraurti e i gruppi ottici sono stati ridisegnati, con fari Matrix LED caratterizzati dal motivo distintivo del “Martello di Thor”. Anche la porta di ricarica della versione plug-in hybrid è stata aggiornata per armonizzarsi con il nuovo design.

Le modifiche includono un cofano rivisitato, una nuova mascherina e parafanghi anteriori ridisegnati, conferendo alla vettura un aspetto più audace e moderno, in linea con la sorella elettrica EX90. A seconda degli allestimenti, sono disponibili dettagli esterni in nero lucido o cromati, offrendo un tocco di personalizzazione in più.

Interni tecnologici e confortevoli

Anche l’interno della XC90 è stato oggetto di un significativo restyling. La plancia, ora sviluppata orizzontalmente, integra un avanzato sistema di infotainment da 11,2 pollici, derivato dalla EX90 e basato su software Google. La nuova console centrale è stata ridisegnata per includere un portabicchieri innovativo 2+1, capace di ospitare anche lattine di diametro inferiore, e una piattaforma di ricarica wireless per smartphone.

I materiali ecosostenibili rivestono l’abitacolo, disponibile in configurazioni a cinque, sei e sette posti. I sedili anteriori sono dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, mentre quelli della seconda fila sono riscaldabili, garantendo massimo comfort a tutti i passeggeri. Il tetto panoramico è stato ampliato per migliorare la luminosità interna, mentre i vetri laminati contribuiscono a un’esperienza acustica superiore.

Motorizzazioni ibride e prestazioni

La gamma della Volvo XC90 Model Year 2025 è composta esclusivamente da motorizzazioni elettrificate a benzina, tutte con trazione integrale e cambio automatico a otto marce. Sono disponibili due versioni mild hybrid (B5 e B6) e una plug-in hybrid (T8). Le mild hybrid B5 e B6 montano un motore turbo a ciclo Miller da 2.0 litri, con potenze rispettivamente di 250 CV e 300 CV, offrendo un equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

La variante T8 plug-in hybrid, invece, combina un motore termico da 310 CV con un elettrico da 145 CV, alimentato da una batteria da 18,8 kWh, consentendo fino a 71 km di percorrenza in modalità completamente elettrica.

Tecnologia di sospensioni avanzate

Per migliorare ulteriormente il comfort di guida, la XC90 2025 introduce sospensioni con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) e una nuova sospensione posteriore. Per chi desidera il massimo della stabilità, è disponibile anche un sistema pneumatico autolivellante opzionale.

La Volvo XC90 2025 si propone quindi come una delle SUV più complete e tecnologicamente avanzate sul mercato, con un’offerta che abbraccia design, comfort e sostenibilità grazie ai suoi powertrain elettrificati. I dettagli sui prezzi per il mercato italiano verranno comunicati prossimamente, ma l’attesa per questa rinnovata icona del lusso è già alta.