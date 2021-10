Volvo C40 Recharge 1st Edition: prezzo, dimensioni, uscita

Volvo ha diffuso il listino ufficiale relativo al mercato italiano della C40 Recharge, inedito SUV coupé della Casa di Goteborg disponibile esclusivamente in versione 100% elettrica da 408 CV al prezzo di partenza di 57.500 euro, relativo all’allestimento “1st Edition”. Quest’ultimo rappresenta la versione di lancio della Volvo C40 Recharge e offre una dotazione di serie decisamente completa e variegata.

Dotazione completa

Tra i vari accessori e dispositivi presenti di serie segnaliamo: infotainment Android con touch screen da 9 pollici, Google Services e SIM card integrata, servizi digitali Volvo per gestire la vettura da remoto, ricarica wireless per smartphone e impianto audio Harman Kardon Premium Sound. Non manca il “pacchetto” Pilot Assist per i sistemi di assistenza alla guida che comprende tra le altre cose il cruise control adattivo, l’allarme dell’angolo cieco, la frenata automatica d’emergenza. Gli unici optional disponibili sono le vernici metallizzate e il rivestimento in tessuto Microtech Connect (1.610 euro).

Partita la produzione

La produzione della nuova Volvo C40 Recharge è partita in questi giorni nello stabilimento della Casa Svedese che si trova a Ghent, in Belgio. I primi esemplari della vettura dovrebbero essere consegnati nel corso del mese di gennaio 2022. Il costruttore di Goteborg sta progressivamente ampliando la capacità di produzione di vetture elettriche nell’impianto di Ghent: l’obiettivo è quello di raggiungere le 135.000 unità all’anno ed a partire dal 2022, più della metà delle vetture prodotte nello stabilimento sarà costituito da elettriche.

Potenza da vendere e ricarica rapida

Lunga 443 cm, la nuova C40 si basa sulla meccanica della XC40 Recharge che utilizza un motore elettrico per asse, in grado di fornire la trazione integrale e una potenza complessiva di ben 408 CV. Entrambi motori elettrici risultano alimentati da una batteria da 78 kWh che garantisce un’autonomia di 440 km.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, è possibile passare dal 10% all’80% della capacità in meno di 40 minuti. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in soli 4,9 secondi, ricordiamo inoltre che la vettura può usufruire degli aggiornamenti software “over the air”.

Dimensioni Volvo C40 Recharge

Ecco in dettaglio le dimensioni della Volvo C40 Recharge: