Volkswagen Touareg 2024: il grande SUV si aggiorna con tante novità interessanti [FOTO]

Volkswagen ha presentato nelle scorse ore il restyling di metà ciclo del Volkswagen Touareg, cinque anni dopo il debutto della terza generazione. Il nuovo modello porta con sé una serie di nuove funzionalità volte a mantenere il veicolo competitivo sul mercato con i rivali BMW X5 e Mercedes GLE.

A livello estetico, il Touareg 2024 propone un frontale rivisto con una griglia diversa, un nuovo paraurti e i fari IQ.Light HD LED a matrice disponibili come optional. Questi nuovi proiettori dispongono di oltre 38.000 LED che proiettano la luce direttamente sulla corsia di guida.

Secondo quanto affermato da VW, il sistema illumina la strada in modo più preciso rispetto alle precedenti tecnologie. Oltre a questo, il SUV è il primo modello dell’azienda a proporre questi fari. Sono stati apportati vari aggiornamenti anche al posteriore con l’implementazione di una barra luminosa a LED a tutta larghezza e il badge VW illuminato di rosso.

Sul tetto c’è un nuovo sensore di carico

Di serie è disponibile un nuovo sensore di carico sul tetto che attiva anticipatamente il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) per aumentare la stabilità di guida in caso di bisogno.

Il Volkswagen Touareg 2024 dispone poi di nuove sospensioni che possono essere dotate di compensazione attiva del rollio e di quattro ruote sterzanti. Proprio come quelle standard, anche le sospensioni pneumatiche opzionali sono state modificate per assicurare maggior comfort e agilità.

L’abitacolo

Per quanto riguarda l’abitacolo, ora abbiamo una versione aggiornata dell’Innovision Cockpit, che combina il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment Discover Pro Max.

Miglioramenti sono stati apportati pure al sistema di controllo vocale e ad altre funzionalità, come le porte di ricarica USB Type-C da 45W, il Travel Assist, il Trailer Assist, il Park Assist Plus con controllo remoto e il Night Assist.

Tutti i motori disponibili

Sotto il cofano, il Volkswagen Touareg restyling propone soltanto motori V6 da 3 litri. In particolare, abbiamo unità a benzina da 340 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, due turbodiesel da 231 CV e 500 Nm e 286 CV e 600 Nm e due versioni ibride plug-in a benzina.

Al top della gamma troviamo il Volkswagen Touareg R eHybrid 2024 con un V6 da 3 litri abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di 462 CV. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, questa variante impiega soli 5,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

In alternativa c’è la versione meno potente da 391 CV. Entrambe le varianti PHEV dispongono di una batteria da 14,1 kWh. Purtroppo, al momento non conosciamo l’autonomia offerta in modalità 100% elettrica con una sola ricarica.

Altre caratteristiche offerte dal Touareg R eHybrid includono nuove pinze freno blu, interni blu, cerchi in lega Braga da 20”, nuovi sedili in pelle, tetto apribile panoramico e climatizzatore automatico a quattro zone.

I prezzi

In Germania, il Volkswagen Touareg 2024 partirà da 69.200 € nella versione standard, da 75.080 € in quella Elegance, da 79.660 € nella R-Line e da 93.870 € nella R eHybrid.