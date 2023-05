Volkswagen Polo GTI Edition 25: la hot hatch diventa più esclusiva con questa versione [FOTO]

Volkswagen ha annunciato un’interessante novità che riguarda il segmento delle auto sportive. Per celebrare un quarto di secolo della Polo GTI, è stata lanciata un’edizione limitata molto interessante con il nome di Volkswagen Polo GTI Edition 25. Porta con sé un mix di design e prestazioni che soltanto 2500 fortunati potranno avere.

La Edition 25 non è solo una Polo GTI. Questa limited edition si distingue dalla variante standard con una serie di dettagli esclusivi. Gli adesivi laterali celebrativi, uniti alla nuova e raffinata tonalità esterna Ascot Grey, rendono l’auto immediatamente riconoscibile e aggiungono un tocco di esclusività alla già ampia palette colori della GTI.

Esteticamente si distingue anche per altri dettagli distintivi, come i cerchi in lega Adelaide da 18” rifiniti in nero lucido, il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero e gli accenti rossi sulle pinze freno, gli inserti esterni e lo stemma GTI sul portellone.

È disponibile come optional il pacchetto IQ.Drive Assist

L’interno della speciale Polo GTI Edition 25 è un luogo dove lusso, sportività e comfort convivono in perfetta armonia. I sedili sportivi premium, rivestiti in pelle traforata nera con dettagli rossi e logo GTI sugli schienali, offrono un’esperienza di viaggio confortevole ma sportiva. L’esclusività è ulteriormente sottolineata dalla placchetta “one of 2500” posizionata sulle soglie sottoporta e da un volante sportivo in pelle con la scritta 25 e paddle per gestire il cambio.

Il veicolo è dotato anche del sistema di infotainment Ready2Discover con display touch da 8 pollici e offre come optional il pacchetto IQ.Drive Assist, che include il Travel Assist con guida semi-autonoma.

Sotto il cofano si cela il motore turbo TSI da 207 CV

Il cuore pulsante della Volkswagen Polo GTI Edition 25 è il motore turbo TSI da 2 litri, capace di sprigionare 207 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima. Con la trazione anteriore e un cambio automatico DSG a 7 marce con differenziale con bloccaggio elettronico standard, questa hot hatch è pronta per offrire prestazioni degne di nota.

Non è finita qui poiché il veicolo è dotato di sospensioni sportive esclusive che riducono l’altezza di 15 mm, migliorando così la manovrabilità. Con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 6,5 secondi e una velocità massima di 210 km/h, l’esperienza di guida sarà sicuramente entusiasmante.

La nuova Polo GTI Edition 25 sarà disponibile per l’ordine a partire dal 1° giugno. Un’auto con queste caratteristiche straordinarie non può che avere un prezzo in linea con le sue prestazioni e la sua esclusività. Sarà infatti offerta a partire da 35.205 € in Germania.

L’edizione celebrativa del 25° anniversario della Volkswagen Polo GTI rappresenta un nuovo capitolo nella ricca eredità sportiva di VW. Con la sua combinazione di design esclusivo, prestazioni eccellenti e interni di alto livello, la Edition 25 non è solo una vettura da collezione, ma un vero e proprio tributo all’innovazione e all’eccellenza del marchio tedesco.