Volkswagen Tiguan: la versione speciale Urban Sport

La SUV compatta Volkswagen Tiguan è disponibile nella nuova versione speciale Urban Sport, riconoscibile esteticamente per gli elementi cromati della carrozzeria, lo spoiler posteriore di colore nero, gli inserti del paraurti anteriore di colore nero lucido, le calotte degli specchietti retrovisori esterni di colore nero e i cerchi in lega Sebring da 18 pollici anch’essi di colore nero.

Gli elementi distintivi

Tra le altre caratteristiche della nuova Volkswagen Tiguan Urban Sport figurano il battitacco illuminato con il lettering Urban Sport, la pedaliera in acciaio inox spazzolato, i tappetini con le cuciture a contrasto di colore grigio ed i sedili comfort bicolore nero e antracite con le cuciture di colore rosso. Inoltre, la specifica dotazione di serie è completa di servosterzo progressivo, assetto sportivo, vetri posteriori oscurati, fari a led dotati di Light Assist, autoradio digitale DAB+, climatizzatore automatico Air Care Climatronic trizona e Lane Assist.

Disponibile anche con il pacchetto Urban Sport Plus

La nuova Volkswagen Tiguan Urban Sport è già disponibile sul mercato tedesco, dove è in vendita da 33.125 euro con il motore a benzina 1.5 TSI da 130 CV di potenza e da 35.475 euro con il propulsore diesel 2.0 TDI da 122 CV di potenza. Può essere dotata anche del pacchetto Urban Sport Plus proposto come optional con il sovrapprezzo di 1.995 euro e completo di Head-Up Display, impianto audio Harman Kardon e fari Matrix a led.