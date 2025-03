Non è tutto oro quel che luccica, ma a Rio de Janeiro brilla davvero la nuova stella di casa Volkswagen Tera. La casa automobilistica tedesca ha scelto il celebre Carnevale di Rio per svelare il suo nuovo SUV compatto, un modello progettato e sviluppato specificamente per il mercato brasiliano. Assemblato negli stabilimenti di Taubaté, il veicolo si pone come diretto concorrente di modelli di successo come la Fiat Pulse e la Nissan Kicks, con un prezzo competitivo che varia tra i 16.000 e i 22.000 euro.

Il progetto Volkswagen Tera

Progettato per essere la porta d’ingresso alla gamma SUV del marchio, il Tera si distingue per un design moderno che combina elementi distintivi del DNA Volkswagen con dettagli esclusivi, come la caratteristica striscia luminosa posteriore e la griglia frontale a nido d’ape. Le dimensioni compatte, circa 4 metri di lunghezza, lo rendono ideale per la mobilità urbana.

L’interno del veicolo coniuga tecnologia e praticità, offrendo una strumentazione completamente digitale e un sistema di infotainment connesso. Tra gli optional più interessanti spicca la ricarica wireless per smartphone, un dettaglio che sottolinea l’attenzione del brand alle esigenze moderne.

Piattaforma e motore

Sotto il cofano, la Tera sarà equipaggiata con un motore 1.0 turbo tre cilindri da 116 CV, abbinato a un cambio automatico a sei marce e trazione anteriore. Il tutto poggia sulla collaudata piattaforma MQB A0, già ampiamente utilizzata con successo su altri modelli del gruppo.

Sebbene al momento non siano previste esportazioni al di fuori del Brasile, il precedente del Nivus (noto in Europa come Taigo) lascia aperta la possibilità di una futura commercializzazione internazionale. Con il lancio del Tera, Volkswagen mira a rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV compatti brasiliani, offrendo un equilibrio perfetto tra stile, tecnologia e accessibilità.