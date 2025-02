La nuova citycar elettrica di Volkswagen debutterà sul mercato nel 2027 con un prezzo di lancio competitivo di circa 20.000 euro. Il modello, che potrebbe essere battezzato ID.1, è destinato a raccogliere l’eredità della storica Up! nel segmento delle auto urbane compatte a zero emissioni.

La Volkswagen ID.1 si fa vedere

Un primo sguardo al design sarà possibile già a marzo, quando la casa tedesca presenterà una concept car anticipatrice. I dipendenti dello stabilimento di Wolfsburg hanno già avuto modo di osservare il prototipo, caratterizzato da linee audaci e dettagli distintivi come il logo illuminato frontale e le luci diurne LED. Le prime impressioni rivelano un’estetica ispirata a una piccola crossover.

Il progetto rappresenta una sfida ingegneristica di grande rilevanza, come sottolineato dal CEO Thomas Schäfer. L’obiettivo è quello di realizzare un veicolo che unisca accessibilità economica, standard qualitativi elevati e margini di profitto adeguati per l’azienda. La ID.1 si collocherà sotto la ID.2, il cui lancio è previsto per il 2026 a un prezzo di 25.000 euro, completando così l’offerta entry-level elettrica del marchio.

Entrambi i modelli saranno costruiti su una versione evoluta della piattaforma MEB, progettata per massimizzare l’efficienza produttiva senza sacrificare prestazioni e tecnologia.

Verrà prodotta a Wolfsburg

Lo storico impianto di Wolfsburg avrà un ruolo centrale nella strategia elettrica di Volkswagen. Qui verranno assemblate la futura Golf elettrica su piattaforma SSP e la T-Roc a batteria, mentre la produzione della Golf tradizionale sarà trasferita in Messico. Questa decisione consolida il sito tedesco come polo della mobilità sostenibile compatta del gruppo.

Daniela Cavallo, portavoce dei lavoratori, ha accolto con favore questi sviluppi, sottolineando come essi garantiranno occupazione e competitività nel settore elettrico. Il piano si inserisce nella più ampia strategia di Volkswagen di diventare leader nel mercato dei veicoli a zero emissioni entro il 2030, perseguendo un equilibrio tra sostenibilità economica e ambientale. L’accordo firmato con le maestranze a fine 2022, che prevede ottimizzazione dei costi e tutela dei posti di lavoro, conferma l’approccio equilibrato del costruttore verso la transizione elettrica.