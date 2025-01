Oltre 35.000 posti di lavoro tagliati, 15 miliardi di euro di risparmi annui previsti, un margine operativo del 6,5% posticipato di anni: sono questi i numeri che delineano la complessa ristrutturazione che attende il colosso automobilistico Volkswagen.

Un colosso in difficoltà

Il gruppo tedesco si trova ad affrontare una delle più impegnative sfide del mercato automobilistico nella sua storia recente. Il consiglio di amministrazione ha giudicato insufficienti le misure di risparmio già concordate con i sindacati per il 2024. La situazione, rivelata dal quotidiano Handelsblatt, evidenzia la necessità di interventi ancora più incisivi per garantire la sopravvivenza del marchio principale.

La strategia di ristrutturazione prevede una drastica riduzione del personale nell’arco dei prossimi sei anni, ma secondo i vertici aziendali questi tagli ai costi potrebbero non bastare per contrastare l’agguerrita concorrenza dei costruttori cinesi e la stagnazione del mercato europeo.

Volkswagen: le misure per combattere la crisi

Il CEO Oliver Blume non nasconde la gravità del momento. Nonostante l’eccellenza dei prodotti Volkswagen, l’azienda deve attuare un piano di ottimizzazione che coinvolgerà tutti i livelli, incluso il management. I dirigenti dovranno infatti accettare una decurtazione degli stipendi, contribuendo a un risparmio di 300 milioni di euro entro il 2030.

La transizione verso l’elettrico e la pressione competitiva stanno ridisegnando il panorama automobilistico globale. I costruttori cinesi, in particolare, stanno conquistando quote di mercato con veicoli elettrici che combinano prezzi accessibili e tecnologia avanzata, mentre la domanda europea mostra segnali di rallentamento.

Per mantenere la sua leadership, Volkswagen deve ora trovare il giusto equilibrio tra contenimento dei costi e investimenti strategici in innovazione. Le prossime mosse del gruppo saranno determinanti per definire non solo il futuro dell’azienda, ma anche il suo ruolo nel processo di trasformazione dell’industria automobilistica mondiale, sempre più dominata dalla competitività nel settore auto.