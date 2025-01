Passo indietro di Volkswagen sul mercato americano. Il colosso tedesco dell’auto ha deciso di interrompere la commercializzazione di due modelli chiave negli Stati Uniti: la storica berlina Passat e la nuova elettrica ID.7, nonostante il persistente interesse del pubblico statunitense per questo segmento.

Volkswagen, retromarcia sulla propria strategia

La decisione riflette un cambiamento strategico dell’azienda di fronte all’evoluzione del mercato automobilistico. Gli acquirenti americani cercano veicoli accessibili con dotazioni complete di serie, ma soprattutto mostrano una netta preferenza per SUV e crossover. Volkswagen ha già dovuto affrontare difficoltà con l’introduzione di modelli elettrici come l’ID.4, che ha sofferto di problemi qualitativi impattando negativamente sulle vendite.

In un mercato chiave, il colosso tedesco deve rivedere i propri piani

Il piano iniziale prevedeva che l’ID.7 sostituisse la Passat come berlina di punta nel mercato americano. Tuttavia, il rallentamento globale nelle vendite di veicoli elettrici ha spinto l’azienda a riconsiderare questa strategia, optando per un completo abbandono del progetto. Per il 2024, Volkswagen non lancerà alcun nuovo modello elettrico negli Stati Uniti.

La casa di Wolfsburg intende ora focalizzarsi su segmenti più redditizi, allineati alle attuali tendenze di mercato. Sebbene l’impegno verso la mobilità elettrica rimanga centrale nella visione aziendale, Volkswagen adotterà un approccio più cauto e orientato alle concrete esigenze dei consumatori, preparandosi ad affrontare un futuro del settore automotive sempre più incerto e complesso. Meglio concentrarsi su volumi importanti e su modelli che possano portare margini in aree chiave, come quello europeo. Non a caso, la Polo che avrebbe dovuto lasciare il campo alla ID.2 è stata confermata ancora per un po’ di tempo. Vedremo se passato il momento di difficoltà e con una crescita della domanda nei confronti dell’elettrico, il colosso di Wolfsburg tornerà a rimettere le sue ammiraglie nel mercato del Nord America, compresi gli Stati Uniti, che restano un baluardo dell’avanguardia.