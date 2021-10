Volkswagen Taigo: prezzi, dotazioni, debutto in Italia

A brevissima distanza dalle informazioni preliminari di esordio sul mercato, Volkswagen annuncia il via alla commercializzazione (anche in Italia) di Taigo, interessante Crossover-coupé – strettamente imparentato con VW Nivus che aveva debuttato all’inizio del 2020 per i mercati dell’America latina – allestito sul pianale modulare MQB A0 (Modularer Quarbaukasten nella versione specifica per i modelli di fascia compatta e supercompatta del Gruppo VAG) e che rappresenta, per condivisione di piattaforma, meccatronica e misure esterne, una sorta di modello-bridge rispetto a Volkswagen Polo e T-Cross. In effetti, con i due popolarissimi “segmento B” la novità Taigo viene accomunata anche nelle linee di montaggio di Pamplona-Landaben.

Dimensioni

Corpo vettura

Lunghezza: 4,26 m (4,27 m con gancio traino);

Larghezza: 1,76 m (specchi retrovisori esclusi), 1,99 m (con gli specchi retrovisori);

Altezza: 1,49 m;

Passo: 2.554 mm;

Carreggiata anteriore: 1.523 mm-1.531 mm;

Carreggiata posteriore: 1.508 mm-1.516 mm;

Diametro di sterzata: circa 11 m.

Abitacolo

Altezza dalla “seduta” anteriore al padiglione: 1.019 mm;

Altezza dalla “seduta” posteriore al padiglione: 964 mm.

Bagagliaio

Profondità: 855 mm;

Profondità con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati in avanti: 1.613 mm;

Capienza utile di carico: 438 litri nel normale assetto di marcia.

Assortimento e debutto in concessionaria

Volkswagen Taigo viene declinata, sul nostro mercato, in due allestimenti:

Life ;

; R-Line.

Il suo arrivo negli showroom in Italia è fissato per l’inizio del 2022.

Versioni e motorizzazioni

Nella fase di “lancio” commerciale in Italia, Volkswagen Taigo viene proposta con tre unità motrici, tutte a benzina turbocompresse e ad iniezione diretta:

Taigo 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale a cinque rapporti (velocità massima: 183 km/h, consumo a ciclo medio WLTP dichiarato: 5,4-5,8 litri di benzina per 100 km, emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 123-132 g/km);

con cambio manuale a cinque rapporti (velocità massima: 183 km/h, consumo a ciclo medio WLTP dichiarato: 5,4-5,8 litri di benzina per 100 km, emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 123-132 g/km); Taigo 1.0 TSI 110 CV con cambio DSG doppia frizione a sette rapporti (velocità massima: 191 km/h, consumo a ciclo medio WLTP dichiarato: 5,8-6,1 l/100 km, emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 133-139 g/km);

con cambio DSG doppia frizione a sette rapporti (velocità massima: 191 km/h, consumo a ciclo medio WLTP dichiarato: 5,8-6,1 l/100 km, emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 133-139 g/km); Taigo 1.5 TSI 150 CV con sistema ACT di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico e cambio DSG doppia frizione a sette rapporti (velocità massima: 212 km/h, consumo a ciclo medio WLTP dichiarato: 6,1-6,3 litri per 100 km, emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 138-142 g/km).

La trazione è anteriore per tutte le versioni. È imminente la proposta del cambio manuale a sei rapporti, in alternativa alla trasmissione DSG, per Taigo 1.5 TSI 150 CV.

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito i dettagli relativi agli importi di vendita “chiavi in mano” e le dotazioni di serie in relazione all’allestimento.

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 CV Life: 22.600 euro ;

; Volkswagen Taigo1.0 TSI 110 CV DSG Life: 25.250 euro ;

; Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line: 27.350 euro ;

; Volkswagen Taigo 1.0 TSI 150 CV DSG R-Line: 28.850 euro.

La versione di ingresso alla gamma 1.0 TSI 95 CV permette all’acquirente di accedere agli Ecobonus ministeriali da 1.500 euro per le autovetture con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km (la versione 1.0 TSI 110 CV richiede la verifica della configurazione specifica).

Le proposte finanziarie

Esempio di offerta: Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 CV Life;

Prezzo di vendita “chiavi in mano”: 22.600 euro;

Formula Progetto Valore Volkswagen: 4.900 euro di anticipo (TAN 4,99%, TAEG 6,26%), rate da 159 euro al mese.

VW Taigo Life

Esterni

Luci diurne a Led Eco;

Fanaleria posteriore a Led;

Cerchi in lega “Belmopan” da 6×16” con pneumatici da 205/60 R 16 a bassa resistenza al rotolamento (non per la versione 1.0 TSI 95 CV);

Gusci degli specchi retrovisori in tinta carrozzeria provvisti di indicatori di direzione integrati;

Specchietto lato guida convesso;

Specchietto lato passeggero asferico;

Vetri atermici;

Mirror Pack, che comprende specchi retrovisori regolabili, ripiegabili e riscaldabili a comando elettrico, con funzione cordolo.

Interni

Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per le versioni a trasmissione DSG);

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori;

Climatizzatore manuale;

Chiusura centralizzata con telecomando e due chiavi estraibili a radiofrequenza;

Presa di corrente a 12V anteriore;

Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia illuminato;

Bracciolo centrale;

Plancia con inserti decorativi neri;

Divanetto posteriore con schienale divisibile e ribaltabile;

Modanature “Stone Black” per plancia strumenti e pannelli delle porte anteriori;

Rivestimento dei sedili in tessuto, a motivo “SLASH”;

Scomparti portaoggetti nei pannelli porta;

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto;

Piano di carico variabile in due livelli di altezza;

Illuminazione vano bagagli.

Digitalizzazione

Strumentazione Digital Cockpit con display da 8”;

Infotainment: impianto audio “Ready2Discover” DAB+ con sei altoparlanti, schermo touch da 8”, predisposizione per la navigazione, servizi Ready for We Connect e We Connect Plus, Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento), connettività Bluetooth e App-Connect con funzione di interfaccia wireless per Apple CarPlay ed Android Auto;

Due prese Usb-C anteriori;

Due prese Usb-C posteriori (solamente con funzione di ricarica).

Equipaggiamento funzionale

Attivazione automatica delle luci di marcia;

Start&Stop con sistema di recupero dell’energia cinetica nelle fasi di frenata;

Tire Mobility Set (kit di riparazione pneumatici).

Sicurezza attiva e ADAS

Airbag conducente e passeggero (con disattivazione per il cuscino lato passeggero), a tendina anteriori e posteriori, laterali anteriori;

Predisposizione Isofix per due seggiolini (anche per seggiolini I-Size) e ancoraggio anteriore lato passeggero;

Poggiatesta posteriori;

Sistema di chiamata d’emergenza;

Dispositivo anti-avviamento elettronico;

Controllo elettronico di stabilità ESC con DSR (assistente di controsterzata), ABS, controllo trazione ASR, EDS (bloccaggio elettronico del differenziale) ed MSR (regolazione della coppia motrice in fase di rilascio);

Sistema “Fatigue Detection” di rilevamento stanchezza conducente;

Limitatore di velocità;

Dispositivo “Front Assist” con frenata autonoma d’emergenza (provvista di funzione City) e riconoscimento ciclisti e pedoni;

Modulo “IQ.Drive Pack”, che comprende Cruise Control adattivo ACC con regolazione autonoma della distanza dal veicolo che precede, Travel Assist e Lane Assist di assistenza al mantenimento di corsia.

VW Taigo R-Line

Esterni

Modanature e grafiche R-Line dedicate;

Cerchi in lega “Valencia” da 6,5×17” con pneumatici da 205/55 R 17 a bassa resistenza al rotolamento;

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati;

Fari fendinebbia con funzione cornering;

Fari posteriori a Led;

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni;

Luci diurne a Led eco;

Mirror Pack (specchi retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili a comando elettrico);

Specchio retrovisore esterno lato conducente convesso;

Specchio retrovisore esterno lato passeggero asferico;

Tetto panoramico apribile elettricamente;

Vetri atermici.

Interni

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori;

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e 2 ingressi USB-C di ricarica collocati posteriormente;

Divanetto posteriore con schienale divisibile e ribaltabile;

Illuminazione vano bagagli;

Impugnatura leva del freno a mano rivestita in pelle;

Inserti decorativi “Grey Anodized Matt” per plancia strumenti e pannelli delle porte anteriori;

Piano di carico regolabile in due livelli di altezza;

Pomello leva del cambio rivestito in pelle;

Rivestimento dei sedili in microfibra ArtVelours a motivo “Karoso”;

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza;

Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori;

Sedili anteriori Comfort;

Scomparti portaoggetti nei pannelli porta;

Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole;

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto — Vano portaoggetti con luce;

Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori;

Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per le versioni a trasmissione DSG).

Digitalizzazione

Strumentazione Digital Cockpit con schermo da 10.25”;

Infotainment: impianto audio “Ready2Discover” DAB+ a sei altoparlanti e display touch da 8”, predisposizione per la navigazione, Ready for We Connect e We Connect Plus, Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento), tecnologia OCU-Online Connectivity Unit, App-Connect con funzione wireless per Apple CarPlay ed Android Auto, connettività Bluetooth;

Due prese Usb-C anteriori;

Due prese Usb-C posteriori (solamente con funzione di ricarica).

Funzionalità

Presa di corrente da 12V anteriore;

Attivazione automatica delle luci di marcia;

Chiusura centralizzata con telecomando e due chiavi estraibili a radiofrequenza;

Funzione “Coming Home-Leaving Home”;

Illuminazione abitacolo “ambient” diffusa;

Luce interna pozzetto piedi anteriore;

Start&Stop con recupero dell’energia cinetica nelle fasi di frenata;

Tire Mobility Set (kit di riparazione pneumatici).

Sicurezza attiva e ADAS

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile), a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori, laterali anteriori;

Poggiatesta posteriori;

Sistema di chiamata di emergenza;

Controllo elettronico di stabilità ESC con assistente di controsterzata DSR, ABS, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale) ed MSR (regolazione coppia in fase di rilascio);

Dispositivo antiavviamento elettronico;

Sistema “Fatigue Detection” di rilevamento stanchezza conducente;

Front Assist, con frenata autonoma d’emergenza, funzione City e riconoscimento pedoni e ciclisti;

IQ.Drive Pack, che comprende Cruise Control adattivo ACC con regolazione automatica della distanza dal veicolo che precede, Travel Assist e Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della corsia);

Park Pilot, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero;

Sistema di protezione proattivo.

Pacchetti a richiesta

Le due declinazioni VW Taigo Life e Taigo R-Line possono essere arricchite con i rispettivi “Tech Pack”, di cui dettagliamo le dotazioni.

Tech Pack per Volkswagen Taigo Life

Sovrapprezzo: 1.150 euro;

Accessori: Navigatore satellitare “Discover Media”, climatizzatore automatico “Climatronic Touch” e Park Pilot.

Tech Pack per Volkswagen Taigo R-Line

Due versioni disponibili: Tech Pack e Tech Pack Plus.