Volkswagen Nivus: la SUV coupé di Wolfsburg

Di Junio Gulinelli venerdì 29 maggio 2020

Svelato il modello per il Brasile, ma nel 2021 arriverò anche in Europa. Basata sulla piattaforma MQB A0





La gamma SUV di Volkswagen continua a crescere. Per completare la linea e aggiungere una sorella più dinamica alla T-Roc, arriva la Volkswagen Nivus, un’auto disegnata inizialmente per il mercato brasiliano ma che arriverà anche in Europa e sarà fabbricata in Navarra (Spagna).

Volkswagen Nivus, con un design dinamico strizza l'occhio ai giovani

La nuova SUV coupé urbana e compatta di Wolfsburg avrà la missione di catturare un’ulteriore fetta di mercato, popolata più che altro da clienti giovani. L’estetica si differenzia dal resto della gamma a ruote alte tedesca soprattutto per le sue linee dinamiche con una silhouette tipo SUV marcata dal tetto spiovente. Il frontale con una grande griglia, i fari allungati e i cerchi da 17 pollici le danno un tocco elegante e aggressivo, mentre al posteriore troviamo un retrotreno voluttuoso e rialzato, un lunotto stretto e dominato da un generoso spoiler, oltre alla banda nera che unisce i due gruppi ottici.

Gli interni della Volkswagen Nivus

E se fuori la Volkswagen Nivus già si differenzia completamente dalle altre SUV di Wolfsburg, dentro sottolinea ancora di più il suo carattere esclusivo. L’abitacolo appare più moderno, con superfici brillanti e materiali elaborati, quasi aspirando al segmento Premium. Anche se fuori la Nivus sembra essere più grande della T-Cross, l’abitabilità non dovrebbe variare di molto, con un portabagagli che annuncia 415 litri, 30 litri in più.

Il sistema di infotianment Volkswagen Play, completamente configurabile e compatibile con Apple Car Play e Android Auto, si interfaccia attraverso lo schermo da 10 pollici posizionato sulla parte alta della plancia centrale. Il sistema multimediale è inoltre dotato di un hard disk da 10 Gb e il riconoscimento vocale vanta una capacità di risposta a 12.000 domande.

Pianale MQB A0, come la Polo

La piattaforma su cui si basa la Volkswagen Nivus è la MQB A0, la stessa della Volkswagen Polo e della T-Cross, per cui al suo arrivo sul nostro mercato, previsto per il 2021, dovrebbe condividere le stesse meccaniche dei modelli dello stesso segmento del Gruppo Volkswagen. Per ora è stato confermato solo u motore, il tre cilindri da 1.0L turbo da 115 CV e 200 Nm di coppia, proposto unicamente con la trazione anteriore e la trasmissione automatica.