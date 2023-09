Volkswagen Project Trinity: emergono nuovi dettagli

Volkswagen già da tempo lavoro ad un progetto molto importante. Ci riferiamo a quello che per il momento viene chiamato Volkswagen project Trinity. Questo è il nome in codice di una futura berlina elettrica che sarà lanciata entro la fine del decennio. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a sfidare le rivali tedesche Porsche Taycan e Tesla Model S nel segmento delle berline premium a zero emissioni.

Volkswagen Project Trinity: guida autonoma di livello 4 e ricarica veloce come un’auto a benzina per la futura berlina elettrica

A proposito di questo modello sono emersi negli ultimi giorni ulteriori dettagli. La vettura sarà basata su una nuova piattaforma che consentirà la guida autonoma di livello 4. La vettura sarà anche dotata di un sistema di ricarica rapida che le permetterà di ricaricare il 90% della batteria in soli 15 minuti.

Questo progetto che rappresenta una sorta di anticipazione di quanto avverrà in futuro nella gamma di Volkswagen è stato però rinviato. Ad ogni modo nononostante i ritardi la casa tedesca rimane certa che Volkswagen Project Trinity fungerà da portabandiera per la tecnologia futura dell’azienda, se non necessariamente per la sua direzione futura in termini di prezzo.

La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Wolfsburg, che sarà trasformato in un centro di produzione avanzato, con un investimento di 89 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Lo stabilimento gestirà anche la produzione completa della berlina ID.3 a partire dal 2024, per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici.

Dalle immagini teaser trapelate fino ad ora si tratterà di un modello ribassato, mentre un’altra immagine ha fatto penare che l’auto possa avere una carreggiata molto ampia, suggerendo un enorme spazio interno. A proposito di Volkswagen project Trinity qui vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitaler Avarvarii e pubblicato nelle scorse ore dal sito Auto Express.